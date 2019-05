Do knižnice sa po viac ako 80 rokoch vrátila požičaná kniha, vzácny výtlačok vystavia verejnosti

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Do knižnice na severe Írska vrátili knihu po takmer 82 rokoch od jej vypožičania.

Knihu The White Owl od Annie M.P. Smithson si z Donegal County Library v obci Gweedore požičali 23. júla 1937. Svoju cestu do už Gweedore Public Library našla v piatok 17. mája po tom, čo ju našli pri vypratávaní domu v neďalekom meste Falcarragh.

Kniha je veľmi vzácna

„V piatok ráno som nemohol uveriť vlastným očiam, keď knihu vrátili po takom dlhom čase. Je bežné, že knihy vracajú po dvoch, troch rokoch, ale toto je unikátne,“ vyjadril sa knihovník Denis McGeady.

Podľa neho je daná kniha dokonca veľmi vzácna. „Je to prvé vydanie The White Owl. Publikovali ju v roku 1937 a požičali si ju ešte v tom roku, čiže pravdepodobne bola v čase požičania úplne nová. Pozreli sme sa do národného systému knižníc a určite tam nie je veľa prvých vydaní tejto knihy,“ vysvetlil.

Čitateľ by pokutu nezaplatil

Čitateľ, ktorý si knižku požičal, ju mal pôvodne vrátiť do 14 dní. Za neskoré vrátenie by však už knižnici nezaplatil pokutu. V januári totiž pokuty za neskoré vrátenie vo všetkých írskych verejných knižniciach zrušili. „Vrátenie tejto knihy je milou pripomienkou každému, kto má knihy po výpožičnej lehote, aby sa nebál,“ skonštatoval McGeady.

Knihu plánujú vystaviť vo vitríne a spolu s ňou aj výstrižky z novín z doby jej vypožičania.