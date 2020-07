Do ľudí protestujúcich proti policajnej brutalite na uzavretej diaľnici vrazilo auto

Auto, ktoré v sobotu vošlo na uzavretú diaľnicu v Seattli, vrazilo do ľudí protestujúcich proti policajnej brutalite. Ako informujú úrady, jedna žena náraz neprežila a druhá je v kritickom stave.

Dvadsaťštyriročná Summer Taylor zo Seattlu skonala v Harborview Medical Center a 32-ročná Diaz Love z Portlandu v Oregone je vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Dvadsaťsedemročný Dawit Kelete zo Seattlu podľa polície autom obišiel vozidlá blokujúce cestu I-5 a namieril si to rovno do davu. Na sociálnych sieťach sa objavilo aj video z incidentu. Vodič, ktorý bol v aute sám, z miesta ušiel, no jeden z protestujúcich nasadol do auta a podarilo sa mu ho dohnať a zastaviť. Kelete, ktorý je vo väzbe, sa podľa polície neskôr zaujímal o zdravie ľudí, ktorých zrazil.

Vyšetrovatelia sa pokúšajú zistiť príčinu incidentu, či išlo o cielený útok, aj to, ako sa muž dostal na cestu, ktorá bola uzavretá už viac ako hodinu predtým. Predpokladajú pritom, že vošiel na nesprávny vjazd.