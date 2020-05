Do nemocníc a domovov dôchodcov mieri 8 400 litrov dezinfekcie

Celkom 166 českých a slovenských nemocníc a domovov dôchodcov dostane 8 400 litrov dezinfekcie. Daruje im ju spoločnosť Teva na základe registrácie svojho výrobku do registra biocídnych výrobkov na Slovensku.

„Už začiatkom marca daroval náš opavský závod ľuďom v prvej línii špeciálne kombinézy, respirátory a dezinfekciu z vlastných zásob. V našich prevádzkach totiž musíme dodržiavať prísne hygienické podmienky a mali sme tak na sklade dostatočné zásoby ochranných prostriedkov. Mohli sme tak pomôcť opavskej nemocnici a ďalším zariadeniam v kraji hneď v začiatkoch epidémie, keď bola situácia s dodávkou ochranných pomôcok najkritickejšia. Teraz môžeme vyrábať dezinfekciu sami a poskytnúť ju väčšiemu počtu zariadení,“ opisuje Richard Szrajber, riaditeľ závodu na výrobu účinných látok Teva Czech Industries s.r.o. v Opave.

Spoločnosť Teva postupne rozdelí 1 390 kusov päťlitrových kanistrov s dezinfekciou a ďalších 7 287 kusov fľaštičiek po 200 ml do 166 českých a slovenských nemocníc a domovov dôchodcov. „V tejto neľahkej dobe sa zameriavame na to, aby sme zaistili neprerušované dodávky našich liekov pacientom. Zároveň sa však snažíme rôznymi spôsobmi pomôcť zdravotníckym zariadeniam a ďalším v celej krajine. Preto sme sa rozhodli použiť naše kapacity na výrobu dezinfekcie v závode v Opave a túto dezinfekciu darovať nemocniciam a domovom dôchodcov. Dúfame, že tým tiež prispejeme k boju s koronavírusovou infekciou. Dezinfekčný prípravok na ruky používajú taktiež všetci naši zamestnanci, ktorých je v Česku a na Slovensku viac než 1 700,“ vysvetľuje Juan Carlos Conde Ibarra, generálny riaditeľ Teva Pharmaceuticals pre Česko a Slovensko.

O spoločnosti Teva:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TEVA) patrí k popredným svetovým farmaceutickým spoločnostiam a je aktívna na 60 trhoch. Jej poslanie na celom svete uskutočňuje približne 40 000 zamestnancov. Jej inovatívne a vysoko kvalitné liečivá pomáhajú každý deň 200 miliónom ľudí. Centrála sídli v Izraeli, má 65 výrobných závodov v troch desiatkach krajín. Teva má tiež dlhoročnú tradíciu v Českej republike a na Slovensku. V Českej republike prevádzkuje výrobný závod Teva Pharmaceutical Industries, ktorý zamestnáva viac než 1 500 ľudí, ďalších približne 120 kolegov pracuje v komerčnej jednotke Teva Pharmaceuticals CR sídliacej v Prahe a viac než 80 zamestnancov pracuje v komerčnej jednotke Teva Pharmaceuticals Slovakia v Bratislave. Na Slovensku sme piatou1 najväčšou farmaceutickou spoločnosťou na celom trhu a zároveň treťou1 najväčšou na generickom trhu. S ročným obratom 57 miliónov eur (za rok 20191) dodávame do slovenského zdravotníctva takmer 12 miliónov balení liekov. Zároveň sa snažíme dlhodobo zvyšovať povedomie o problémoch, ktoré súvisia s nedodržiavaním liečby – tzv. non-adherencia. Hoci mnohé diagnózy nebolia, neznamená to, že sa v našom tele nič zlé nedeje. Napríklad vysoký cholesterol, ktorý pacienti nijak nepociťujú, môže časom spôsobiť infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. Viac informácií na: www.teva.sk.

