Do oblasti duševného zdravia treba investovať viac, podľa prezidentky by ľudia mali dbať o svoje vnútro

Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že na Slovensku sa bude viac investovať do oblasti duševného zdravia. Ako uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, je dôležité, aby ľudia dbali o svoje „vnútro”.

„Dnešný Svetový deň duševného zdravia prichádza s obzvlášť silným apelom. Žijeme v mimoriadne náročnej dobe. Naše mysle sú zahltené obavami o zdravie, o životy našich blízkych, ale aj o ekonomickú situáciu, budúcnosť a všetko, čo táto situácia prináša. Viem, že je to náročné a trvá to už veľmi dlho, ale o to dôležitejšie je dbať o svoje vnútro a pripomínať si, že nič netrvá večne a všetko je len dočasné,” priblížila slovenská hlava štátu.

Slovákov vyzvala, aby sa o svoje duševné zdravie starali aspoň tak, ako sa starajú o svoje fyzické zdravie.

„Každý má svoje vlastné zdroje. Pre mňa je pohladením na duši prechádzka v prírode, pre niekoho iného je to samota či rozhovor s priateľmi. Ak však narážame na svoje limity, nebojme sa požiadať o pomoc odborníkov,” vyzvala Čaputová. V tejto súvislosti verí, že na Slovensku sa bude do oblasti duševného zdravia investovať viac, „aby každý, kto potrebuje pomoc, ju dostal včas a odborne”.