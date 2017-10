Do olympiády v Tokiu ostáva 1000 dní, počas ceremoniálu predstavili nové disciplíny

TOKIO 28. októbra (WebNoviny.sk) – Tisíc dní do začiatku olympijských hier 2020 v hostiteľskom meste Tokiu v sobotu oslávili ceremoniálom.

Počas slávnosti predstavili niektoré z odvetví, ktoré budú mať v japonskej metropole premiéru medzi olympijskými disciplínami – basketbal troch proti trom na jeden kôš (3×3), voľný štýl na bicykloch BMX a skejtbording.

Inými „nováčikmi“ sú surfovanie, karate, športové lezenie a bejzbal so softbalom. Karate a bejzbal so softbalom prenikli do programu pre ich popularitu v Japonsku.