Do parlamentu by išlo deväť strán, kotlebovci predbehli SaS a lídrom je stále Smer-SD

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 21,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Druhá by skončila strana Mariana Kotlebu ĽSNS so ziskom 11,7 percenta a tretia opozičná strana Sloboda a Solidarita so ziskom 11,2 percenta.

Progresívne Slovensko prekročilo deväť percent

Agentúra prieskum vypracovala od 21. do 26. februára pomocou osobného dopytovania na vzorke 1 022 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Tí odpovedali na otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“

Podľa prieskumu by vo voľbách do Národnej rady SR skončila štvrtá koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia so ziskom 9,5 percenta. Za ňou nasleduje hnutie Sme rodina, ktoré by volilo tiež 9,5 percenta opýtaných.

Vysoká volebná účasť

Nasleduje hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so ziskom 8,4 percenta, Slovenská národná strana, ktorú by volilo 7,5 percenta opýtaných, potom Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 6,5 percenta. Do Národnej rady SR by sa dostala aj súčasná koaličná strana Most-Híd so ziskom 5,4 percenta.

Na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky by sa podľa prieskumu zúčastnilo 78,5 opýtaných, 7,5 percenta by nešlo voliť vôbec a zvyšných 14,3 percenta odpovedalo „neviem“.