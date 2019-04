Do parlamentu by išlo deväť strán, Smer-SD oslabil a jednotkou v opozícii už nie je SaS

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 19,7 percenta.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila v dňoch 1. a 2. apríla agentúra AKO, s.r.o formou telefonického dopytovania. Vo februári rovnaká agentúra uvádzala zisk smerákov 22,4 percenta a zisk 35 mandátov.

Výberovú vzorku tentoraz tvorilo 1 000 respondentov. „Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Išlo o prvý prieskum hneď po prezidentských voľbách,“ uvádza agentúra.

Sulíkovci na treťom mieste

Respondentov sa v rámci prieskumu pýtali otázku: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí“.

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila Koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia so ziskom 14,4 percenta hlasov.

Nasledovali by strana Sloboda a Solidarita (12,9 %), Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (11,5 %), Sme rodina – Boris Kollár (10,7 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,6 %), Slovenská národná strana (7,6 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,9 %).

Súčasná koalícia by mala 50 kresiel

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostal aj strana Most-Híd (5 %). Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Strana maďarskej komunity (2,6 %) a tiež strana Magyar Kereszténydemokracia Szovetség (0,1 %).

Rozloženie kresiel v parlamente by v súvislosti s výsledkami volieb vyzeralo nasledovne. Smer-SD by mal 30 mandátov, Koalícia PS a Spolu 22, SaS 20, Kotleba-ĽSNS 18, Sme rodina 16, OĽaNO 13, SNS 12, KDH 11 a Most-Híd 8.

Rozhodnutie ísť voliť konkrétnu stranu podľa prieskumu deklarovalo 77,7 % opýtaných. Ďalších 7,7 % respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť, 11,5 % nevedelo koho by teraz volili a 3,1 % odmietlo prezradiť koho by volili.