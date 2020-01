Do parlamentu by sa dostalo deväť politických subjektov, Smer-SD klesol pod 18 percent

Aj začiatkom januára by voľby vyhrala vládna strana Smer-SD, ktorú by volilo 17,7 percenta voličov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3. Na druhom mieste sa v prieskume umiestnili Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,7 percenta.

Na treťom mieste sú kiskovci

Tretie miesto obsadila strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku, ktorej by svoj hlas odovzdalo 10,4 percenta respondentov.

Prieskum agentúra vypracovala v dňoch 7. až 9. januára na vzorke 1 000 respondentov. Na voľbách by sa určite zúčastnilo 64,8 percenta oslovených voličov.

Harabinova Vlasť má 1,7 percenta

Do parlamentu by sa dostalo celkovo deväť politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili koalícia strán PS/Spolu (9,1%), hnutie OĽaNO (8,3%), hnutie Sme rodina (7,6%), strana SaS (6,8%), KDH (6,2%), SNS (6,2%).

Brány parlamentu by neprekročila vládna strana Most-Híd (4,1%), Dobrá voľba (3,2%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (2,5%), Vlasť (1,7%), Socialisti.sk (1,1%) či Demokratická strana (0,8%).