Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo deväť strán, hnutie OĽaNO si drží druhé miesto

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) by so 17,3 percentami vyhrala strana Smer – sociálna demokracia, na druhom mieste by skončilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s 13,5 percentami.

Tretie miesto by obsadila strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s 11,8 percentnou podporou. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre televíziu TA3 realizovala agentúra AKO na vzorke tisíc respondentov v dňoch od 3. do 6. februára.

Určite by išlo voliť 65,2 percenta oslovených voličov. Asi by išlo voliť 19,5 percenta. Určite by nešlo voliť 7,5 percenta voličov.

Do parlamentu by sa dostalo celkovo deväť politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnil strana Za ľudí (9,5 %), koalícia strán PS/Spolu (8,7 %), hnutie Sme rodina (6,4 %), strana SaS (5,8 %), KDH (5,3 %), SNS (5,1 %).

Brány parlamentu by neprekročila vládna strana Most-Híd (4,5 %), ďalej Dobrá voľba (4,1 %), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,2 %), Vlasť (2,2 %), Demokratická strana (1,4 %) a Solidarita (0,3 %).