Do Petržalky sa po dvoch pandemických rokoch vrátia Vianočné trhy, stromček rozsvietia 27. novembra

Do bratislavskej Petržalky sa po dvojročnej pandemickej prestávke vrátia Vianočné trhy. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, vianočný program najväčšej mestskej časti bude pozostávať z viacerých hlavných a sprievodných podujatí určených pre deti aj dospelých.

Novinkou bude nové pouličné osvetlenie, ktoré každoročne inštalujú na hlavných dopravných ťahoch Petržalky. „Okrem toho, že bude lacnejšie ako po minulé roky, vďaka LED žiarovkám bude aj úspornejšie,“ uviedla.

Pripravené sú hudobné vystúpenia

Hlavnou súčasťou programu budú tradičné vianočné trhy na Námestí Republiky. V termíne od 26. novembra do 22. decembra budú otvorené počas pracovných dní od 11:00 do 21:00 a cez víkendy od 9:00 do 20:00.

Kultúrny program trhov odštartujú v nedeľu 27. novembra hudobnými vystúpeniami. „Každú stredu bude pódium patriť domácim detským a seniorským folklórnym súborom a žiakom materských, základných a umeleckých škôl,“ priblížila Halašková. Ako dodala, 13 stánkov bude ponúkať občerstvenie a rozličný vianočný tovar.

Vianočným stromčekom bude tento rok 10-metrový smrek zo Stupavy, kde jeho mohutné rozmery ohrozujú inžinierske siete a objekt rodinného domu, preto bol určený na výrub. Termín rozsvietenia stromčeka je plánovaný na oficiálne odštartovanie vianočných trhov 27. novembra.

„Okrem tradičného symbolu Vianoc samospráva sľubuje inštaláciu nových dekorácií, ktoré majú na trhy prilákať viac ľudí a ešte viac spríjemniť sviatočnú atmosféru,“ dodáva hovorkyňa mestskej časti.

Nezabúdajú ani na dobročinnosť

Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti spolu s Miestnou knižnicou Petržalka a Kultúrnymi zariadeniami Petržalky budú počas štyroch adventných týždňov organizovať viaceré sprievodné dobročinné podujatia, s cieľom pomôcť rodinám v núdzi, ľuďom bez domova či osamelým seniorom.

Ich súčasťou bude Petržalská vianočná pošta pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a Mikulášska kvapka krvi v prvý decembrový deň. Samospráva sa zapojí aj do iniciatívy Koľko Lásky 2022.