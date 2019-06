Do práce na bicykli zo Bernolákova do Bratislavy? V celom kraji vznikajú cyklodiaľnice

BRATISLAVA 11. júna (Webnoviny) – Cyklodoprava na dennej báze sa dosiaľ po väčšine spájala s presunom vrámci jedného mesta, na kratších úsekoch približne do 5 km. V Bratislavskom samosprávnom kraji BSK teraz vznikajú aj medzimestské bezpečne oddelené cyklotrasy (cyklodiaľnice). Niektoré sú už v procese výstavby, iné čakajú na stavebné povolenie alebo vysporiadanie s majiteľmi pozemkov.

„Cyklodiaľnice“ spoja mestá ako Senec, Pezinok či Bernolákovo s Bratislavou, kam státisíce ľudí zo širokého okolia denne dochádzajú za prácou. Plány samosprávy predstavil Ladislav Findl z Odboru dopravy vrámci Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vo vzťahu k dopravnému integrovanému systému a významným bodom cestovného ruchu na minulotýždňovej konferencii Cyklomestá.

KMEŇOVÉ CYKLOTRASY

Samospráva rozdelila kraj na 10 častí, pričom každá bude mať svoju hlavnú (kmeňovú) cyklotrasu.

Pôjde o tieto: 1. Bratislavská, 2. Vinohradnícka, 3. Senecká, 4. Podunajská, 5. Slnečná, 6. Gidransko – Vištucká, 7. Žitnoostrovná, 8. Dunajská, 8. Záhorská, 10. Malokarpatská. Spolu ide o 355, 7 km trás určených pre cyklistickú dopravu.

Spomínané cyklistické tepny majú prepájať strategické prestupové uzly, oblasti s vysokou mierou pracovných príležitostí a významné body cestovného ruchu.

Pridružené (vetvové, podvetvové) cyklotrasy majú zase dopĺňať hlavnú sieť a prepájať obce BSK a mestské časti Bratislavy.

JuRaVa

JuRaVa je v súčasnosti najaktuálnejšia (už hotová) cyklotrasa. JuRaVa 1, ktorá spája Svätý Jur s Vajnormi, bola predĺžená projektom JuRaVa 2 popri Šúrskom kanáli – spája Vajnory s Ivankou pri Dunaji, pričom sa dá prejsť až do Vrakune. Nový úsek má 4,1 km cemento-betónového povrchu. Po dokončení ďalšieho úseku vo Vrakuni sa cyklodopravne spoja okolité obce s Bratislavou.

JuRaVa – CHORVÁTSKY GROB

Chorvátsky Grob sa rozhodol napojiť na JuRaVu 1 blízko mestskej časti Bratislava – Vajnory. Obec tiež čaká na stavebné povolenie pre vybudovanie cyklotrasy Chorvátsky Grob – Čierna Voda.

IVANKA PRI DUNAJI – BERNOLÁKOVO – NOVÁ DEDINKA

Jedna z už existujúcich medzimestských cyklotrás vedie samostatným cyklistickým chodníkom z centra Ivanky cez obec Bernolákovo až do obce Nová Dedinka. Má 6,2 km, je široká 3 metre a sú na nej tri odpočívadlá s informačnými tabuľami. Cyklotrasa je obklopená zeleňou a vedie aj popri rieke. V súčasnosti sa plánuje prepojenie tejto cyklotrasy na Senec a Bratislavu.

PREPOJENIE SENCA NA VŠETKY STRANY

Mesto Senec začalo riešiť cyklodopravnú sieť veľmi aktívne a to vrámci mesta i okolitých obcí. Prioritné je prepojenie centra Senca na Veľký Biel, Novú Dedinku, Tureň a blízky priemyselný park. Hľadá sa i riešenie pre prepojenie Senca s Kráľovou pri Senci, Bernolákovom a Pezinkom.

LIMBACH – PEZINOK

Cyklotrasa Limbach – Pezinok spojí obec Limbach so železničnou stanicou v Pezinku. Má slúžiť najmä deťom, ktoré dochádzajú do školy pri sídlisku Sever.

Plánuje sa aj prepojenie na obec Vinosady a Modra, ktoré nemajú železnicu.

STUPAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA – BRATISLAVA

Ďalej sa plánuje doriešenie cyklodopravného prepojenia zo Stupavy, cez Záhorskú Bystricu do Bratilavy i smerom na Devínku Novú Ves a závod Volkswagen.

Novinkou je i vôla Slovnaftu dobudovať cyklotrasu zo železničnej stanice v Podunajských Biskupiciach do areálu firmy.

LAMAČ- DÚBRAVKA

„Cyklotrasa Lamač – Dúbravka je súčasťou plánovaného prepojenia Malých Karpát a cyklomostom slobody,“ pokračuje Findl z Odboru dopravy BSK. Povedie ponad železničnú trať, podjazdom popod diaľnicu D1. Bude mať 1km.

Ďalej je v pláne prepojiť aj Dúbravku a Bory. Popri železnici bude táto cyklotrasa napojená aj na terminál integrovanej osobnej dopravy.

MALACKY

Ako prvý krok uskutočňuje mesto Malacky realizáciu cyklotrasy od Kostolišťa na železničnú stanicu. Potom je v pláne prepojenie na priemyselnú zónu, Rohožník a budúcu obytnú zónu za diaľnicou.

PROBLÉMY PRI VÝSTAVBE CYKLOTRÁS

Najväčším problémom je vysporiadanie pozemkov,kadiaľ majú nové cyklotrasy viesť. „Na 500 metrov máte skoro 1000 vlastníkov, uvidíme, ako toto prekusneme,“ hovorí Findl.

Ďalšími prekážkami sú neprimerané podmienky od štátnych orgánov (SVP, Letisko M.R. Štefánika, KDI SR,….), dočasné obmedzenia počas výstavby D4, navzájom si odporujúce zákony, nerešpektovania zákazu vjazdu a multifunkčné chodníky.

LEPŠIE AKO DVE HODINY V ZÁPCHE

O cyklodopravu medzi mestami je záujem. „Je nevýhoda, že hrádza z Rovinky nie je dotiahnutá až do Bratislavy, lebo inak by som asi chodil na bicykli do práce,“ vyjadril sa dávnejšie v diskusii Andrej žijúci v Rovinke.

Cesta na bicykli napríklad z Bernolákova môže trvať trištvrte hodinu až hodinu. Závisí od jednotlivých cyklistov. „Ale keď dve hodiny stojíte v zápche v aute, tak čo? Stále je to lepšie,“ uviedol Findl. Rýchlosť cyklistickej dopravy majú zlepšiť spomínané cyklodiaľnice vďaka ich bezpečnosti a plynulosti. Cyklista nebude musieť kľučkovať medzi autami či chodcami, robiť veľké obchádzky ani stále zastavovať kvôli semaforom či z iných príčin. Pôjde plynule, priamo a v tempe, ktoré mu vyhovuje.

Cyklodoprava na dlhšie vzdialenosti by si vyžadovala aj vytvorenie podmienok pre zamestnancov vo firmách – aby sa po príchode mohli osprchovať, najmä v letných mesiacoch. Takúto možnosť ponúka napríklad paradoxne automobilka Volkswagen, kde sa zamestnanci môžu na bicykli presúvať aj vrámci areálu závodu.

Možnosť športovať či rozptýliť myseľ je v zahraničí viacmenej štandardom. Táto kultúra na Slovensko postupne prichádza spolu s pobočkami či dcérami zahraničných firiem.

BICYKEL NEPOTREBUJE BENZÍN ANI ELEKTRINU

Téma cyklodoprava v širšom kontexte začína naberať na intenzite nie len kvôli zápcham či problémom s parkovaním, ale taktiež kvôli klimatickým zmenám, toxicite ovzdušia či obezite a iným populačným chorobám. Elektromobily síce životné prostredie odľahčia od výfukových plynov, ale bude treba vyrábať omnoho viac elektriny, pričom sa tiež poškodzuje príroda. Okrem toho sa vynára nový zatiaľ málo komunikovaný problém s enormným nárastom elektro odpadu.

Vývoj stále napreduje, no zatiaľ v ekologickom spôsobe dopravy vyhrávajú bicykle. Tie zvládnu odniesť i nákup či deti. Bicykel dokáže slúžiť desiatky rokov, funguje zdarma s malou uhlíkovou stopou pri výrobe, pričom sa dá vyrobiť aj recykláciou zo 670 hliníkových plechoviek.