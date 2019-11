Do predvolebnej kampane Michelle Obamovej sa zapojí aj Selena Gomez a Kerry Washington

Bývalá americká prvá dáma Michelle Obamová vo štvrtok ohlásila nové „prírastky“ do skupiny slávnych Američanov, ktorí budú spolu s ňou viesť kampaň pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Nepôjde, samozrejme, o kampaň za zvolenie Michelle Obamovej, ktorá nekandiduje. Cieľom kampane s názvom Keď budeme všetci voliť (When We All Vote) je presvedčiť čo najviac obyvateľov USA, aby šli voliť.

Ľudia stojaci za kampaňou dokonca nechcú voličom ani odporúčať, koho by mali voliť, hoci ich preferencie sú dlhodobo známe a žiadnu z ohlásených osobností sa nedá podozrievať zo sympatií k súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Vo štvrtok, presne rok pred budúcoročnými prezidentskými voľbami, Obamová oznámila, že s kampaňou jej budú okrem iných pomáhať aj slávna futbalistka Megan Rapinoe, herečka a youtuberka Liza Koshy, speváčka Selena Gomez či herečky Kerry Washington a Tracee Ellis Ross.

Už predtým sa k organizácii Keď budeme všetci voliť, ktorá vznikla už v roku 2018, pridali aj herec Tom Hanks, speváčka Faith Hill či basketbalista Chris Paul.