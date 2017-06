Do projektu zdravej výživy „Viem, čo zjem“ sa zapojili tisíce žiakov základných škôl

Bratislava, 30.6.2017 ( WBN/PR ) – Vytúžený koniec školského roka je už tu. Žiaci sa naučili množstvo nových vedomostí a v tomto školskom roku sa navyše priučili aj zásadám zdravej výživy. Až stovka základných škôl bola súčasťou prvého ročníka projektu „Viem, čo zjem“, ktorý je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí a na Slovensku bol realizovaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom projektu je zábavnou formou vzdelávať deti v oblasti zdravej výživy.

Nesprávne stravovacie návyky sú problémom nielen dospelých, ale aj detí. Častokrát môžu byť pôvodcom nadváhy či ďalších civilizačných ochorení. To je dôvodom realizácie globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý prebieha v 84 krajinách sveta. Na Slovensku sa v tomto školskom roku uskutočnil prvý ročník a takmer 9 000 zapojených žiakov ho pozná pod názvom „Viem, čo zjem“.

V rámci projektu „Viem, čo zjem“ prebiehali po celý rok osvetové prednášky k vybraným témam o zdravej výžive. Prednášku o prevencii nesprávneho stravovania realizovali na školách pracovníci z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR, ďalšie už realizovali školy vo vlastnej réžii. Žiaci si tak rozšírili svoje vedomosti o nové oblasti zdravej výživy. Na výber mali lekcie z hygieny potravín, propagácie ovocia a zeleniny, či problematiky vyváženej stravy.

Žiaci sa počas školského roka aktívne zapájali aj do dobrovoľných súťaží. V každej z nich zbierali body, ktoré sa im postupne sčítavali. Okrem zaujímavých vecných cien hrali aj o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Do prvej súťaže sa zapojilo až 247 tried, ktoré spoločne odoslali 4 115 kresieb s motívom zdravého jedla a ovocia. V druhej súťaži sa žiaci ukázali ako veľmi šikovní kuchári. Do virtuálneho receptára na webe projektu prispeli až 166 zdravými, chutnými a najmä nápaditými receptami. V tretej súťaži spojili svoje sily a v triedach si zorganizovali vlastné mliečne bary, v ktorých si spoločne pripravovali rôzne chutné koktaily. Ich úlohou bolo na fotografii zaznamenať atmosféru svojho provizórne zriadeného mliečneho baru alebo z prípravy či ochutnávky kokteilov. Fotografie zaplnili šťastné deti s vyzdobenými pohárikmi, plagátmi, či dokonca deti prezlečené do kostýmov.

Posledná zo súťaží poriadne premiešala bodové skóre a určila aj víťaza hlavnej ceny. „Ešte raz srdečne blahoželám víťaznej škole ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave. Veľmi sa teším, že som mal možnosť odovzdať cenu aj osobne a zažiť tak perfektnú atmosféru medzi deťmi. Rád by som však poďakoval všetkým zapojeným školám, najmä pedagógom, ktorí žiakov zanietene zapájali do aktivít projektu počas celého roka. Verím, že žiaci nadobudli cenné vedomosti o zdravej výžive a že ich budú sprevádzať aj v ďalších etapách ich života,“ opisuje svoje pocity Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Spoločnosť Nestlé a celý tím projektu „Viem, čo zjem“ sa teší na druhý ročník v školskom roku 2017/2018.

Projekt sa realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva SR. Viac informácií o projekte je dostupných na webovej stránke www.viemcozjem.sk