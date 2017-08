Do registra partnerov verejného sektora sa už nezapíšete, prechodné obdobie skončilo

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Posledným júlovým dňom uplynulo polročné prechodné obdobie na to, aby sa firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom, zapísali do registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Týka sa to tých firiem, ktoré chcú so štátom obchodovať v objeme vyššom ako 100 tisíc eur alebo v úhrne 250 tisíc eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Dôvodom je najmä protischránkový zákon

Povinnosť zapísať firmu do registra partnerov vyplynula z takzvaného protischránkového zákona, ktorý je platný od začiatku februára tohto roka. Informoval o tom hovorca Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) Peter Bubla.

Ako ďalej Bubla uviedol, na Okresný súd v Žiline bolo doručených celkovo 12 763 návrhov na zápis do registra partnerov verejného sektora, z toho 8 474 prvozápisov. K poslednému júlovému dňu sa zaregistrovalo spolu 9 834 subjektov.

Prechodné polročné obdobie bolo určené na to, aby sa firmy preregistrovali z Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) do registra partnerov verejného sektora. Ak tak nespravili, budú z registra vymazané, čo znamená vylúčenie z možnosti prijímať verejné zdroje, podotkol Bubla.

Povinnosť aj pre držiteľov verejných licencií

Firmy, ktoré majú so štátom uzatvorené platné zmluvy ku dňu účinnosti protischránkového zákona, mali polroka na to, aby okrem podania návrhu na preradenie z ÚVO boli do konca júla v registri partnerov aj zapísané.

Zapísať sa do registra partnerov mali povinnosť aj držitelia takzvaných verejných licencií. „Tu ide o kategóriu subjektov, ktoré sa zapisujú do registra nie preto, že berú peniaze, či majetok od štátu, ale zapisujú sa preto, lebo sú držiteľmi licencie na výkon určitej činnosti, napr. poverená osoba pri výbere diaľničného mýta, zdravotné poisťovne a podobne,“ vysvetlil Bubla.

Ak má ktokoľvek pochybnosti o pravdivosti údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, môže podať Okresnému súdu v Žiline kvalifikovaný podnet. Na jeho základe súd preverí pravdivosť a úplnosť údajov.

Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé, vystavuje sa riziku vysokých sankcií, až po výmaz z registra, ktorý znamená zamedzenie možnosti uchádzať sa o verejné zdroje v budúcnosti, uzavrel rezort spravodlivosti.