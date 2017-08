Do Šaštína na Národnú púť napokon pôjdu mimoriadne vlaky, zaplatí ich cirkev

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko v tomto roku napokon vypraví mimoriadne vlaky na Národnú púť, ktorá bude 15. septembra pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v okrese Senica.

Pôvodne mimoriadne vlaky nemali ísť, pretože ministerstvo dopravy, ktoré vedie Árpád Érsek (Most-HÍd), ich na rozdiel od minulosti neobjednalo. Tieto vlaky bývajú podľa Železničnej spoločnosti Slovensko stratové. V minulých rokoch boli mimoriadne vlaky z Prievidze a Zlatých Moraviec na púť do Šaštína – Stráží samozrejmosťou.

Vlaku búdú stáť asi 10-tisíc eur

Ako povedal v pondelok pre agentúru SITA hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč, spoločnosť oslovila farnosť Šaštín – Stráže, ktorá si nakoniec tieto mimoriadne vlaky objednáva.

Podľa neho to bude stáť približne 10-tisíc eur. Železničná spoločnosť vypraví mimoriadny vlak do Šaštína – Stráží 15. septembra zo Zlatých Moraviec, jeho trasa povedie cez Nové Zámky, Galantu a Trnavu. Zo Zlatých Moraviec pôjde o 6:15 a do Šaštína príde 10:05.

Druhý mimoriadny vlak pôjde v smere Prievidza – Topoľčany – Zbehy – Leopoldov – Trnava – Šaštín – Stráže a späť. K tomuto vlaku je vedený prípojný vlak z Nitry do Zbehov. Z Prievidze bude vlak odchádzať o 5:35 a do Šaštína príde o 9:25.

V minulosti vlaky objednávalo ministerstvo

V minulosti si mimoriadne vlaky na Národnú púť do Šaštína objednávalo ministerstvo dopravy a výstavby podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Náklady na vypravenie mimoriadnych vlakov tak boli kryté zo strany ministerstva. Na tohtoročnú púť si už mimoriadne vlaky, ktoré bývali plné, neobjednalo. Podľa vysvetlenia rezortu dopravy Železničná spoločnosť Slovensko dlhodobo prekračuje objednaný rozsah výkonov.

„Keďže je ministerstvo viazané plnením zmluvy o dopravných službách a nemôže zasahovať vlastným rozhodnutím do plnenia štátneho rozpočtu, nesúhlasilo s navýšením vlakokilometrov pre požadovanú dopravu vzhľadom na vývoj čerpania vlakových kilometrov. Odporučilo preto Železničnej spoločnosti Slovensko viesť vlaky na komerčnom základe pri osobitnom tarifnom nastavení tak, aby náklady spojené s prevádzkou uvažovaných vlakov boli kryté tržbami,“ informoval agentúru SITA odbor komunikácie ministerstva dopravy.