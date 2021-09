Do Šaštína prišli na omšu s pápežom Františkom desaťtisíce pútnikov, nechýbal ani Bezák (foto)

aktualizované 15. septembra 12:40

Na svätú omšu s pápežom Františkom prišlo na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, do pútnickeho mesta Šaštín viac ako 50-tisíc ľudí. Informoval o tom prípravný tím návštevy pápeža na Slovensku.

Svätý Otec František slávil svätú omšu na otvorenom priestranstve v blízkosti Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Spolu s ním boli pri oltári aj slovenskí biskupi.

Nechýbal medzi nimi ani emeritný arcibiskup Róbert Bezák, ktorého pápež Benedikt XVI. v roku 2012 odvolal z úradu trnavského arcibiskupa. Pápež sa ešte predtým stretol s biskupmi na krátkom modlitbovom stretnutí v šaštínskej bazilike.

Pápež vyzval na púť lásky k Bohu

V homílii počas svätej omše v Šaštíne povedal pápež František, že Panna Mária je vzorom viery pre slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchosťou a skromnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána.

„Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!,“ vyzval 50-tisíc pútnikov na voľnom priestranstve v blízkosti Baziliky Sedembolestnej Panny Márie pápež František.

Ako dodal, keď sa cirkev zastaví, ochorie, keď sa biskupi zastavia, ochorie cirkev a keď sa zastavia kňazi, ochorie Boží ľud.

K soche Panny Márie položil zlatú ružu

Na záver svätej omše položil pápež zlatú ružu k uctievanej soche Sedembolestnej Panny Márie. Rozlúčil sa tak s pútnickým mestom, aj so Slovenskom.

„Nastal cas rozlúcky s vašou krajinou. Pri tejto Eucharistii som vzdával Bohu vďaku za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončit svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie,“ rozlúčil sa so Slovenskom pápež František.

Pápež František počas slávnostnej svätej omše na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne pri príležitosti celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii. Šaštín-Stráže, 15. september 2021. Foto: SITA/AP.

Poďakovanie Zvolenského

Za návštevu nielen Šaštína, ale aj Bratislavy, Prešova a Košíc mu poďakoval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. „Vďaka, Svätý Otec, že ste nám znovu pripomenuli, že sa máme venovať chudobným, že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc,“ povedal arcibiskup Zvolenský. Hlave katolíckej cirkvi poďakoval aj za stretnutie s mladými či za stretnutie s predstaviteľmi iných cirkví.

Svätou omšou v Šaštíne – Strážach vyvrcholila pápežova štvordňová pastoračná návšteva Slovenska. Svätý Otec František sa zo Šaštína presúva na letisko do Bratislavy, odkiaľ odlieta do Ríma.

Šaštín navštívil aj Ján Pavol II.

Pápež František však nie je prvou hlavou katolíckej cirkvi, ktorá zavítala do Šaštína. Už v roku 1995 bol v pútnickom mestečku na západe Slovenska aj Svätý Otec Ján Pavol II. Do Šaštína prichádza ročne takmer 200 000 pútnikov, z toho asi 40 000 počas hlavnej národnej púte na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra.

Púte do Šaštína majú stáročnú tradíciu, spojené sú s mariánskou úctou.

Pápež František počas celebrovania svätej omše na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne pri príležitosti celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii. Šaštín-Stráže, 15. september 2021. Foto: SITA/AP.

Arcibiskup Robert Bezák (druhý sprava) prichádza na pódium pred svätou omšou, ktorú bude slúžiť pápež František na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne pri príležitosti celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii. Šaštín-Stráže, 15. september 2021. Foto: SITA/Martin Medňanský

Atmosféra pred príchodom Svätého Otca na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne, kde pápež František odslúži pri príležitosti celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii slávnostnú svätú omšu. Šaštín – Stráže 15. september 2021. Foto: SITA/Martin Medňanský