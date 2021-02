Do sčítania obyvateľov sa zapojili už viac ako dva milióny ľudí, formulár sa vypisuje aj za deti

Na sčítaní obyvateľov domov a bytov sa k 25. februáru zúčastnilo 2,3 milióna obyvateľov Slovenska. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) pre sčítanie obyvateľov Jasmína Stauder.

Najviac ľudí sa sčítalo v Bratislavskom kraji, konkrétne 46 percent. ŠÚ SR zároveň upozorňuje ľudí, aby v prípade, že si nevedia poradiť pri vyplnení formulára, používali vysvetlivky alebo zavolali na infolinku pre sčítanie na čísle 02/20 92 49 19. Tá im je k dispozícií každý deň od 8:00 do 20:00.

Sčítavajú sa aj deti

Jednu časť vysvetliviek nájdu ľudia pod otázkou, ktorú vypĺňajú, druhá časť je k dispozícii pod písmenom „i“ zobrazenom v krúžku, tretia časť sa nachádza v „päte formulára“ v kolónke „Vysvetlivky“.

ŠÚ SR zároveň zdôrazňuje, že sčítací formulár musí vyplniť každý obyvateľ Slovenska. Sčítava sa aj každé dieťa, a to použitím svojho rodného čísla.

Živnostníci uvádzajú povolanie

Živnostníci si pri sčítaní ako zamestnanie nemajú uvádzať „SZČO“, ale svoje povolanie, napríklad „murár“. Pri otázkach o dochádzaní do zamestnania alebo školy by ľudia mali uvádzať prevažujúci spôsob dochádzky, bez ohľadu na to, že pre aktuálnu pandemickú situáciu pracujú z domu, alebo sa učia formou online vzdelávania.

Ak si po vyplnení formulára obyvateľ zabudol stiahnuť potvrdenie o sčítaní, spätne sa stiahnuť ani zaslať nedá. Úrad dodáva, že takýto prípad nie je porušením zákona o sčítaní.