Do semifinále Majstrovstiev sveta v Račiciach sa dostalo už päť slovenských lodí

RAČICE 25. augusta (WebNoviny.sk) – Už päť slovenských lodí má istotu finálovej účasti a tiež boja o medaily na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v českých Račiciach.

K úspešnej trojici zo štvrtka Ivane Mládekovej v K1 500 m a novozloženým dvojkajakom Erik Vlček, Tibor Linka (K2 500 m) a Peter Gelle, Adam Botek (K2 1000 m) pribudli v piatok kajakár Peter Gelle v K1 500 m a tiež štvorkajak Samuel Baláž, Martin Nemček, Milan Fraňa, Gábor Jakubík.

Na konci so silami

Skúsený olympionik Gelle najprv skončil piaty v rozjazde, ale v semifinále výrazne zabojoval a v cieli bol pred ním iba obhajca titulu z Milána 2015 a celkovo trojnásobný majster sveta Dán René Holten Poulsen. O medailu Gelle zabojuje v nedeľu o 11.27 h.

“Ukrutne to bolelo. Po dvesto metroch som do toho začal tlačiť, čo to dalo, vyzeralo to trochu kostrbato. Keď som sa pozrel, že sme jasne vpredu, prišla úľava. Na konci mi už nezostali žiadne sily. Bolo to veľmi náročné, hlavne v rozjazde som sa cítil zle, po štvrtku sa prejavila únava. Na posledný piatkový štart som sa plne sústredil, povedal som si, že musím sa nejako dostať do finále. Podarilo sa. Som rád, že päťstovku dokážem stále zajazdiť na takejto vysokej úrovni. Musím sa do soboty dobre zregenerovať, aby som nesklamal Adama Boteka v debli. Zajazdím si v dvoch finále, myslím si, že to nemohlo ani lepšie dopadnúť. V sobotu a v nedeľu ešte musíme ukázať, čo v nás je,” uviedol unavený, ale šťastný Peter Gelle.

Rusnákovi tesne ušlo finále v C1

Mladšej verzii slovenskej “káštvorky” v zložení Samuel Baláž, Martin Nemček, Milan Fraňa, Gábor Jakubík tesne ušiel priamy postup do finále na 1000 m. V prvej z dvojice raňajších rozjázd mladí Slováci obsadili štvrtú priečku a do finále zamierili prvé tri lode.

Mierne sklamanie si vynahradili podvečer, keď suverénne ovládli jedinú semifinálovú jazdu s náskokom 0,639 s pred Talianmi. Záver už slovenskí reprezentanti jemne vypustili, keďže v polovici trate mali vyše dvojsekundový náskok. Ich finálová jazda sa bude konať v nedeľu od 10.02 h.

Veľmi tesne ušlo A-finále kanoistovi Matejovi Rusnákovi v C1 500 m. Vo svojom semifinále finišoval na prvom nepostupovom – štvrtom mieste.

Slovenská K4 začala tretím miestom

Z predpoludňajších piatkových rozjázd zamierilo do semifinále všetkých sedem slovenských lodí. Elitná slovenská K4 v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka, začala svoje účinkovanie v Račiciach tretím miestom v v druhej rozjazde v K4 500 m. Slováci si bezpečne postrážili postup do semifinále, kam smerovalo najlepších šesť lodí.

Tesne zvíťazili Česi pred Rusmi, Slováci za domácou zostavou zaostali o 0,089 s, ostatné lode mali výrazne vyšší odstup. Semifinálové jazdy v disciplíne K4 500 m muži odštartujú v sobotu o 16.49 h, Slováci prídu na rad o 16.55.

Vlajková loď slovenskej kanoistiky mala pôvodne obhajovať titul majstrov sveta v K4 1000 m, ale po zmene situácie a získaní statusu olympijskej disciplíny K4 500 m zverenci trénera Petra Likéra uprednostnili v Račiciach práve túto vzdialenosť.

Predviedli tradičnú rozjazdu

“Bola to náročná jazda, prakticky tri lode prišli do cieľa naraz, s minimálnymi rozdielmi. Naším časom by sme v ostatných rozjazdách vyhrali. Z tohto pohľadu tretie miesto nie je také zlé, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Semfinále máme priaznivé, myslím si, že s postupom do finále by sme nemali mať problém,” povedal Erik Vlček.

Doplnil ho kolega z lode Tibor Linka: “Predviedli sme na úvod takú našu tradičnú rozjazdu. Nikdy nám to nevyjde na prvýkrát perfektne. Dostávame sa k tomu až vo finále. Odskúšali sme si to, jazda nebola zlá. Sobotňajšie semifinále povie viac.”

Ivana Mládková sa pokúsi dostať do veľkého finále aj vo svojej najobľúbenejšej disciplíne na 200 m. Na tejto trati zatiaľ postúpila do semifinále z druhého miesta vo svojej rozjazde, jej semifinále príde na rad v sobotu o 15.49 h: “Z mojej strany to bol trochu horší štart, ale myslím si, že som to solídne dobehla, s druhým miestom v tejto jazde som spokojná,” povedala slovenská kajakárka.

Celkovo na svetovom šampionáte na severe Česka účinkuje 19 Slovákov

Majstrovstvá sveta v kanoistike

Račice (ČR), piatkové rozjazdy + semifinále – Slováci:

MUŽI

K1 200 m – III. rozjazda: 1. Petter Menning (Švéd.) 35,636, 2. Miroslav Zaťko (SR) 36,242 – postúpil do semifinále (26. 8. o 16.14)

C1 500 m – II. rozjazda: 1. Carlo Tacchini (Tal.) 1:51,001,…4. Matej Rusnák (SR) 1:59,212 – postúpil do semifinále.

C1 500 m – II. semifinále: 1. Maksim Petrov (Biel.) 1:52,166,…4. Matej Rusnák 1:54,472 – postúpil do B-finále (27. 8. o 9.43)

K1 500 m – I. rozjazda: 1. René Holten Poulsen (Dán.) 1:36,967,… 5. Peter Gelle (SR) 1:39,334 – postúpil do semifinále

K1 500 m – I. semifinále: 1. René Holten Poulsen 1:39,519, 2. Peter Gelle 1:40,153 – postúpil do A-finále (27. 8. o 11.27)

K4 500 m – II. rozjazda: 1. Česko 1:19,921,…3. Slovensko ((Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka) 1:20,010 – postúpili do semifinále (26. 8. o 16.55)

K4 1000 m – I. rozjazda: 1. Španielsko 2:48,611 min,…4. Slovensko (Samuel Baláž, Martin Nemček, Milan Fraňa, Gábor Jakubík) – postúpili do semifinále (25. 8. o 17.43)

K4 1000 m – semifinále: 1. Slovensko (Samuel Baláž, Martin Nemček, Milan Fraňa, Gábor Jakubík) 2:55,688 – postúpili do finále (27. 8. o 10.02), 2. Taliansko 2:56,327, 3. Česko 2:58,927

ŽENY

K1 200 m – IV. rozjazda: 1. Linnea Stensilsová (Švéd.) 40,43 s, 2. Ivana Mládková (SR) 40,553 – postúpila do semifinále (26. 8. o 15.49)

C1 200 m – III. rozjazda: 1. Alena Nozdrovová (Biel.) 48,175,…4. Gabriela Ladičová 52,203 – postúpila do semifinále (26. 8. o 16.19)