Do skoliotického tábora s Unionom už tetí rok zadarmo

Cvičenie, plávanie, ale aj spoločenské hry a zábavné aktivity – to všetko čaká na deti, poistené v Unione, ktoré využijú prázdninový pobyt v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku v Bratislave. „Letný tábor je určený pre deti so skoliózou a poruchami držania tela vo veku od 6 do 18 rokov. Vlani oň požiadalo asi 50 našich poistencov,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Tábor sa začína v pondelok obedom, končí v piatok obedom a počas celého pobytu je zabezpečená strava a pitný režim. Zameraný je na nácvik správneho držania tela pod dohľadom špičkových odborníkov. Deti absolvujú rehabilitačný program v telocvični a v bazéne s individuálnou odbornou konzultáciou. „Dohľad nad priebehom pobytu zabezpečuje zdravotná sestra v spolupráci s lekárom a cviky, ktoré sa v tábore vaše dieťa naučí, určite využije aj doma pri ďalšej prevencii bolestí chrbtice,“ vysvtľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione. V popoľudňajších hodinách sa deťom budú venovať animátori, ktorí ich iste zaujmú rôznymi spoločenskými a zábavnými hrami, súťažami, kvízmi, tvorivými dielňami a športovými aktivitami.

Ak svoje dieťa prihlásite do 15.6.2021, bude mať ako poistenec Union zdravotnej poisťovne zabezpečenú:

100% zľavu z doplatku za animátorské a doplnkové služby a kompletnú úhradu hospitalizačného „skoliotického pobytu“

zľavu 31€ zo sumy za denný ambulantný „skoliotický pobyt“.

Čo budete potrebovať k pobytu dieťaťa?

výmenný lístok od detského lekára na vyšetrenie vášho dieťaťa na ortopedickej ambulancii (ak nie je pacientom ŠNOP)

RTG dokumentáciu dieťaťa (ak nie je pacientom ŠNOP)

korzet (ak ho dieťa má)

lieky (ak ich dieťa užíva)

potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé (maximálne týždeň staré)

cvičebný úbor do telocvične a na von (plavky, uteráky, pyžamo, hygienické potreby, prezuvky, šľapky k bazénu – ako do tábora)

Viac informácií, termíny turnusov aj elektronické prihlásenie na tento pobyt nájdete tu.

