Do slovenských kín prichádza nový film Woodyho Allana

Nová romantická komédia Woodyho Allena Festival pána Rifkina rozpráva o jeho najväčšej láske – mágii, ktorú dokáže vytvoriť strieborné plátno. Legendárny režisér a scenárista obsadil do hlavných úloh Ginu Gershonovú a Wallaceho Shawna.

Príbeh filmu poodhaľuje manželstvo Morta Rifkina a jeho ženy Sue, ktoré už dlhšie nie je práve a idylické. Napriek tomu, alebo možno práve preto, sprevádza Mort svoju manželku, novinárku Sue na filmový festival v San Sebastiane. Obáva sa, že jej fascinácia mladým režisérom Philippom môže byť viac než len profesionálna.

Philippov film dostáva zo všetkých strán nadšenie a chválu. Mort však jeho režijný počin považuje za absolútne banálny. Skutočnými majstrami sú pre neho Bergman, Fellini, Godard, Truffaut či Buñuel. Jeho nemilosrdné názory na Philippa rozhodne už pošramotenému manželstvu neprospievajú.

Mortovu náladu však rozjasní stretnutie s doktorkou Jo Ronasovou, ktorej manželstvo s búrlivým Pacem je plné bolesti. A tak, zatiaľ čo Sue trávi dni s Philippom, Mortov vzťah s Jo sa prehlbuje. Keď sa Mort zamýšľa nad svojím životom prostredníctvom milovaných filmov, nachádza novú nádej pre budúcnosť.

Festival pána Rifkina je plný absurdného humoru, mieša imaginárne situácie s realitou, romantiku so zármutkom a vytvára láskyplnú poctu transformačnej sile filmu. Režisér a scenárista Woody Allen dokazuje, že aj v 85 rokoch nestráca nič zo svojej schopnosti očariť divákov mnohovrstvovým príbehom.

V hlavných úlohách sa v snímke objavujú Allanov obľúbený Wallace Shawn (účinkoval v jeho šiestich filmoch) a Gina Gershon (House of Versace, P. S. I love You, Showgirls). Účinkujú tu taktiež francúzsky herec Louis Garre (The Dreamers, Love Song) či španielské tváre Eleny Anaya (Wonder Woman, Divoká krása) a Sergi López.

Film Festival pána Rifkina prináša do slovenských kín filmová a distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia 30. septembra 2021.

Informačný servis