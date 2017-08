Do Spojených štátov nevpustili austrálskeho poslanca s dvojitým občianstvom

MELBOURNE 1. augusta (WebNoviny.sk) – Austrália v utorok protestovala proti konaniu amerických imigračných úradov, ktoré nepovolili vstup na územie Spojených štátov poslancovi austrálskeho parlamentu.

Khalil Eideh má dvojaké austrálsko-sýrske občianstvo, pričom americké úrady majú nariadenie nevpúšťať na územie Spojených štátov občanov Sýrie, Sudánu, Somálska, Líbye, Iránu a Jemenu okrem osôb, ktoré spĺňajú určité presne vymedzené pravidlá.

Zákaz si po dlhých súdnych bitkách vymohol americký prezident Donald Trump, ktorý tvrdí, že ide o súčasť boja proti terorizmu.

Podľa Austrálie by sa však v prípade dvojakého občianstva malo zohľadňovať austrálske občianstvo, nevraviac o tom, že Eideh je poslanec parlamentu, ktorý bol súčasťou oficiálnej vládnej delegácie.

Americkí imigrační úradníci mu však minulý týždeň na letisku v kanadskom Vancouveri oznámili, že mu nepovolia let do amerického Denveru. Zvyšní členovia austrálskej vládnej delegácie do Denveru odleteli a Eideh sa v sobotu vrátil do Melbourne.

Austrálska ministerka zahraničných vecí Julia Bishop v utorok informovala, že austrálske veľvyslanectvo v Spojených štátoch požiadalo Washington o vysvetlenie.