Do štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov už len dva tímy, Kanada strelila Česku až štyri góly

VANCOUVER 30. decembra (WebNoviny.sk) – Po sobotňajších dueloch v základných skupinách na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v kanadských mestách Vancouver a Victoria sú v hre už len dve štvrťfinálové miestenky. V oboch skupinách majú istotu postupu už tri tímy.

V A-skupine sú to výbery Kanady, Ruska a Švajčiarska, v B-skupine tímy Fínska, USA a Švédska. Bez bodu zostali na šampionáte už len mužstvá Dánska, Kazachstanu a Slovenska. Dáni ako jediní ešte nestrelili gól (skóre 0:22).

Zakročili proti šanciam Česka

V A-skupine hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad výberom Dánska hladko 4:0 a ziskom troch bodov si zaistili prienik do štvrťfinále. Na ich triumfe sa hetrikom podieľal Philipp Kurashev. V druhom súboji tejto skupiny hráči domácej Kanady podľa očakávania zdolali Čechov 5:1.

Brankár víťazného tímu Mike DiPietro predviedol 24 zákrokov a úspešne zakročil aj proti veľkým šanciam českého tímu. „Čelili sme skvelému súperovi, ale domácu úlohu sme si splnili. Naplnili sme herný plán a ideme ďalej,“ uviedol Mike DiPietro na webe iihf.com.

Zatiaľ čo na Kanaďanov čaká silvestrovský súboj s Rusmi o prvé miesto v skupine, Česi ešte nemajú ani istotu štvrťfinále. Zverenci Václava Varaďu majú na konte 2 body a ak chcú postúpiť, nesmú s Dánmi prehrať v riadnom hracom čase. „Nezahrali sme tak, ako sme chceli. Dobre sme začali, ale potom nás prevýšil prvý kanadský útok. Musíme sa zlepšiť, musíme premieňať presilové hry a najmä zdolať Dánsko,“ myslí si český kapitán Martin Kaut.

Výhra Fínska nad Slovenskom

V B-skupine Slováci podľahli favorizovaným rovesníkom z Fínska hladko 1:5. Zverenci trénera Ernesta Bokroša už v prvej tretine inkasovali dvakrát, prvý gól z hokejky Henriho Jokiharjuho v presilovke o dvoch korčuliarov.

V 37. min skorigoval na 1:4 Miloš Roman tiež v početnej výhode o dvoch hráčov, ale v III. tretine si Fíni ustrážili víťazstvo s spečatili ho zásahom Oskariho Laaksonena. Mladí Slováci zatiaľ nezískali na šampionáte ani jeden bod. Ak chcú postúpiť do štvrťfinále, musia v pondelok nadránom po 4.30 h SEČ zdolať Kazachov.

„Musíme premieňať šance, tlačiť sa do zakončenia, s jedným gólom sa vyhrať nedá. Aspoň nie na tejto turnajovej úrovni. V útoku sme zatiaľ veľmi slabí,“ skonštatoval strelec jediného slovenského gólu Miloš Roman. „Myslím si, že sa zlepšujeme. Tento zápas sa už veľmi priblížil k tomu, ako chceme hrať. Strelili sme päť gólov a v troch zápasoch inkasovali dokopy iba tri. Sme teda veľmi radi najmä za našu defenzívu,“ rád poznamenal fínsky kouč Jussi Ahokas.

Američania nedotiahli obrat

Súboj dvoch istých postupujúcich medzi Američanmi a Švédmi sa skončil víťazstvom 5:4 po predĺžení v prospech európskeho tímu. Švédi výborne začali a po góle kapitána Erika Brannströma v 43. min viedli už 4:0.

Potom však zavelil do útoku kapitán Američanov Mikey Anderson a jeho gól z 50. min znamenal nádych k možnému obratu. Americkí hokejisti pridali aj ďalšie tri góly, všetky z hokejky Ryana Poehlinga, z toho dva v rozpätí 13 sekúnd v záverečnej minúte riadneho hracieho času v hre bez brankára.

Američania však črtajúci sa obrat nedotiahli do konca. Vo štvrtej minúte nadstaveného času Adam Boqvist rozhodol o 2 bodoch pre Švédov a ich skoku na čelo B-skupiny. Pred Američanmi majú náskok 1 bod.a čaká ich už len duel proti zatiaľ posledným Kazachom.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov

Vancouver a Victoria, Kanada, sobota:

A-skupina (Vancouver):

Dánsko“20″ – Švajčiarsko“20″ 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Góly: 9. Kurashev (Müller, Berni), 20. Kurashev (Moser), 34. Le Coultre (Sigrist, Barandun), 42. Kurashev (Gross)

Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Björk (Švéd.), Sidorenko (Biel.) – Oliver (USA). Šefčík (SR), 10 279 divákov

Kanada“20″ – Česko“20″ 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Góly: 7. Comtois (Tippett, Phillips), 12. Leason (T. Smith, Frost), 17. Lafreniere (Studnicka, Brook), 35. Entwistle (Veleno, Studnicka), 50. Frost (Suzuki, T. Smith) – 7. Machala (Jeník)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše Kaut a Nečas (obaja ČR) po 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Anderson (USA), Heikkinen (Fín.) – Goľak (Biel), Nikulainen (Fín.), 17 112 divákov

Tabuľka A-skupina:

1. Kanada 3 3 0 0 0 22:3 9 – istý postup do štvrťfinále

2. Rusko 2 2 0 0 0 6:1 6 – istý postup do štvrťfinále

3. Švajčiarsko 3 1 0 1 1 7:5 4 – istý postup do štvrťfinále

4. Česko 3 0 1 0 2 4:8 2

****************************************************************

5. Dánsko 3 0 0 0 3 0:22 0

B-skupina (Victoria):

Slovensko „20“ – Fínsko „20“ 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Góly: 37. Miloš Roman (Fehérváry, Ivan) – 13. Jokiharju (Heponiemi, Tolvanen), 17. S. Virtanen (Vaakanainen, Talvitie), 23. Heinola (Kakko, Jokiharju), 34. Lundell (Heinola), 54. Laaksonen (Tolvanen, Luukonen)

Vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ansons (Lot.), Sjöqvist (Švéd.) – Harrington (Kan.), Hynek (ČR), 6045 divákov

Zostavy:

Slovensko: Hlavaj – Ivan, Fehérváry, Korenčík, A. Žiak, Dlugoš, Demo, Golian – Liška, Miloš Roman, Patrik Hrehorčák – M. Pospíšil, A. Ružička, Krivošík – Kelemen, Andrej Kollár ml., Fafrák – Regenda, J. Baláž, Kukuča

Fínsko: Luukkonen – Jokiharju, Heinola, Laaksonen, Vaakanainen, Utunen, Latvala, Honka – Tolvanen, Kupari, Heponiemi – Kakko, Lundell, Nyman – Talvitie, S. Virtanen, Ylönen – Engberg, Moilanen, Vainionpää – Puustinen

Švédsko“20″ – USA“20″ 5:4 po predĺž. (1:0, 2:0, 1:4 – 1:0)

Góly: 5. Westerlund (Fagemo, Elvenes), 30. Hugg (Bemström, Broberg), 33. Bemström (Gustafsson), 43. Brannström (Gustafsson, Westerlund), 64. Boqvist (Elvenes) – 50. M. Anderson (Chmelewski, Poehling), 54. Poehling (Wahlstrom, Chmelewski), 60. Poehling (Wahlstrom, Q. Hughes), 60. Poehling (Farabee)

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ingram (Kan.), Romasko (Rus.) – Chaput (Kan.), Kovacs (Švaj.), 6602 divákov

Tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 3 2 1 0 0 12:7 8 – istý postup do štvrťfinále

2. USA 3 2 0 1 0 14:8 7 – istý postup do štvrťfinále

3. Fínsko 3 2 0 0 1 11:3 6 – istý postup do štvrťfinále

4. Slovensko 3 0 0 0 3 4:12 0

****************************************************************

5. Kazachstan 2 0 0 0 2 2:13 0