Do Sýrie sa vrátila skupina utečencov, ďalšie státisíce zostávajú v Libanone

BEJRÚT 24. januára (WebNoviny.sk) – Stovky sýrskych utečencov z Libanonu sa vo štvrtok vrátili späť do Sýrie. Je to ďalší takýto návrat ľudí do vojnou zničenej krajiny za posledné mesiace.

Utečenci sa zhromaždili v ranných hodinách na severe Bejrútu, kde nasadli do autobusov. Stovky ďalších odviezli autobusy aj z iných častí Libanonu.

Sýrski utečenci sa vracajú postupne domov po tom, čo sýrska vláda v posledných rokoch získala späť takmer 60 percent Sýrie. Návrat zabezpečili libanonské úrady.

V Libanone sa podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov nachádza okolo 950-tisíc registrovaných sýrskych utečencov. Vláda však odhaduje, že ich skutočný počet v krajine je oveľa vyšší – okolo 1,5 milióna.