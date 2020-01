Do Tokijského zálivu dorazili olympijské kruhy gigantických rozmerov (video)

Japonské Tokio je opäť o krok bližšie k olympijským hrám. Presne 189 dní pred začiatkom OH totiž do Tokijského zálivu dorazil hlavný symbol tohto celosvetového podujatia – veľké olympijské kruhy na lodi. Olympijské hry v Tokiu sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020.

Kruhy v zálive sú viditeľné už veľkej diaľky a v ich blízkosti sa uskutočnia súťaže v triatlone a diaľkovom plávaní. Väčšina ostatných športovísk je lokalizovaná na pobreží tiež v blízkosti uvedeného zálivu.

Po ich skončení loď zostane v zálive, len kruhy určené pre olympiády vymenia za symbol paralympiády – agitos. Tá je v rovnakom dejisku na programe od 25. augusta.

Olympijské kruhy na lodi majú gigantické rozmery – sú vysoké 15,3 metra a na dĺžku až 32,6 metra. „Rozhodli sme sa kruhy nainštalovať už v januári, aby to bol náš prvý krok smerom k OH v úvode olympijského roka,“ ozrejmil Keniči Kimura z metropolitnej vlády.