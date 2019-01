Do troch až štyroch týždňov by som mal opäť hrať, vraví zranený Ladislav Nagy

KOŠICE 31. januára (WebNoviny.sk) – Skúsený slovenský hokejový krídelník Ladislav Nagy bude pre zranenie slabín pauzovať približne tri až štyri týždne.

Zranil sa v zápase proti Liptákom

Hráč tipsportligového HC Košice to potvrdil pre športové spravodajstvo RTVS. „Mám trošku natrhnuté vlákna, musí sa to sceliť a zahojiť. Myslím si, že do troch-štyroch týždňov by som mal opäť hrať,“ povedal 39-ročný Nagy.

Zdravotnú indispozíciu utrpel v sobotňajšom dueli najvyššej slovenskej súťaže v Spišskej Novej Vsi proti Liptovskému Mikulášu.

Líder produktivity Tipsport ligy

V najbližšom čase bude chýbať nielen svojmu klubovému zamestnávateľovi, ale aj reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu na prípravnom turnaji Kaufland Cup v Bratislave (7. – 9. februára).

Skúsený Nagy je so 61 bodmi (34+27) zo 48 zápasov nielen lídrom produktivity svojho klubu, ale aj celej Tipsport ligy. Vlani bol na MS v Dánsku s 10 bodmi (1+9) najproduktívnejším Slovákom.