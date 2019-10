Do USA odcestuje prvá skupina slovenských pilotov, ktorí budú lietať na stíhačkách F-16

Prvá skupina slovenských pilotov, ktorí budú lietať na stíhačkách F-16, odíde na výcvik do Spojených štátov amerických pravdepodobne v novembri tohto roka. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková s tým, že v USA sa bude pripravovať aj slovenský pozemný personál.

Slovensko v súčasnosti využíva na monitorovanie vzdušného priestoru zastaralé ruské stíhačky MiG-29. Len nedávno sa pilot z Migu musel z neznámych príčin katapultovať a stroj spadol neďaleko Nitry.

Dočasne zastavili cvičné lety

Nehodu vyšetruje polícia, rezort obrany dočasne zastavil ich cvičné lety. Ministerstvo zatiaľ neodpovedalo na otázku, či po nehode zvažuje aj úplné odstavenie prevádzky ruských strojov.

„V súčasnosti je pripravených prvých šesť pilotov, ktorí absolvujú výcvik v USA, pričom predpokladaný odchod prvých štyroch pilotov je naplánovaný už na november 2019 a ďalší dvaja by mali odísť začiatkom roka 2020. Plánovaný výcvik druhej skupiny šiestich pilotov v USA je naplánovaný na koniec roka 2020, pričom samozrejme musia mať dovtedy nalietaný dostatočný počet hodín. Skupina ďalších štyroch pilotov by mala ísť na výcvik koncom roka 2021. Takto by mala byť pripravená skupina prvých 16 pilotov. V ďalšom období budú ešte pripravované ďalšie tri dvojice pilotov,“ uviedla Capáková.

Obmena stíhacích lietadiel je naplánovaná na prelom rokov 2022 a 2023, pričom dovtedy budú zrejme slovenské nebo strážiť ruské stíhačky Mig.

Servis stíhačiek je otázny

Na zlý technický stav Migov upozornil samotný rezort obrany ešte v čase, kedy vláda SR rozhodovala o budúcnosti slovenského nadzvukového letectva. Slovensko vynakladá na prevádzku lietadiel ročne desiatky miliónov eur. Na nákup 14 lietadiel F-16 vláda vyčlenila ako prvotnú investíciu 1,589 miliardy eur.

V čiastke je započítaná aj logistická podpora či spomínaný výcvik pilotov. Neznáma je v súčasnosti dĺžka kontraktu na servis stíhačiek. Pôvodne sa hovorilo o dvoch rokoch od momentu dodania. Kompetentní hovoria aj o tom, že do servisu by sa mohli zapojiť tiež slovenské zbrojárske kapacity.

Pri definitívnom výbere sa zvažovala aj možnosť nákupu švédskych Gripenov, ku ktorým bola navyše možnosť vybudovania podporného centra na Slovensku. Kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) však napokon rozhodol v prospech amerických F-16.