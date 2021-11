Do Veľkej Británie sa preplavilo za jeden deň zhruba tisíc migrantov, podľa úradov môže ísť o rekord

Približne tisíc migrantov sa vo štvrtok člnmi cez Lamanšský prieliv dostalo do Veľkej Británie. Ak sa tento odhad oficiálne potvrdí, bude to rekordný počet migrantov, ktorí prišli do krajiny za jediný deň. Informuje o tom portál news.sky.com.

„Počet nelegálnych migrantov, ktorých sme dnes (štvrtok) videli odísť z Francúzska, je neakceptovateľný,“ povedal hovorca britského ministerstva vnútra.

„Britská verejnosť toho už má dosť, keď pozoruje ľudí zomierať v Lamanšskom prielive, pričom bezohľadné kriminálne gangy profitujú z ich nešťastia. Náš nový plán imigrácie napraví tento nefunkčný systém, ktorý povzbudzuje migrantov podnikať túto nebezpečnú cestu,“ dodal hovorca.

Predošlý rekord počtu migrantov, ktorí cez Lamanšský prieliv prišli na britské územie, krajina zaznamenala 3. novembra. Za jediný deň to bolo 853 migrantov. Počas nebezpečnej cesty cez prieliv v uplynulých týždňoch zomreli najmenej dvaja ľudia a niekoľkí sú nezvestní.