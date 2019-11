Do Vietnamu dopravili ostatky všetkých obetí, ktoré našli v kamióne s 39 mŕtvymi migrantmi

Do Vietnamu dopravili ostatky už všetkých 39 vietnamských občanov nájdených v októbri v kamióne vo Veľkej Británii. Lietadlo v sobotu dopravilo z Londýna do Hanoja 16 rakiev a sedem urien. Odtiaľ ich prevezú do rodných miest obetí v niekoľkých provinciách, kde by si ich mali prevziať príbuzní v sobotu popoludní. Prvých 16 tiel priviezli do krajiny už v stredu a nasledujúci deň ich pochovali.

Telá 31 mužov a ôsmich žien našli 23. októbra v anglickom meste Grays. Chladiarenský náves, v ktorom sa nachádzali, pricestoval do Británie trajektom z belgického Zeebrugge. Všetky obete vo veku 15 až 44 rokov pochádzali z Vietnamu. Predpokladá sa, že zaplatili prevádzačom, aby ich potajme previezli do Anglicka.

Vo Vietname aj vo Veľkej Británii zatkli medzičasom viacerých podozrivých. Vodič kamióna obvinený zo zabitia sa už v pondelok priznal k napomáhaniu nelegálnej migrácii.