Do výzvy proti extrémizmu, ktorú vyhlásil prezident Kiska, sa zapojilo 139 tímov

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Do výzvy proti extrémizmu, ktorú vyhlásil prezident Andrej Kiska 18. apríla, sa prihlásilo 139 tímov. Uzávierka prihlášok bola v pondelok 15. mája.

Kreatívci, programátori, psychológovia či študenti navrhli rôzne webstránky, aplikácie, kampane, videá, hry a učebné pomôcky pre školy, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s nárastom extrémizmu v spoločnosti. Agentúru SITA o tom informoval Martin Lipták z tlačového odboru Kancelárie prezidenta.

Porota teraz vyberie päť tímov

Porota teraz vyberie päť tímov, ktoré budú mať takmer mesiac na realizáciu svojich návrhov. Počas tohto času budú mať tímy k dispozícii aj základný mentoring od členov poroty. Tú tvoria ľudia z tímu prezidenta, mimovládnej organizácie Slovensko.digital, odborníci na marketing a extrémizmus.

Do poroty okrem členov prezidentského tímu patria programátor Slovensko.Digital Jano Suchal, dizajnér Jakub Ptačin, odborník na extrémizmus z Globsec Policy Institute Daniel Milo, kreatívec Michal Pastier, ale aj sociológ Michal Vašečka.

Porota pritom bude hodnotiť pozitívny efekt, zameranie a oslovenie cieľovej skupiny, kvalitu riešenia a prevedenia a originalitu nápadu. S piatimi tímami sa prezident stretne na vyhodnotení 12. júna v Prezidentskom paláci. Z prezentovaných dokončených návrhov porota vyberie najlepší, zverejnené by však mali byť všetky nápady.

Víťazný tím zoberie Kiska na cestu

Členovia víťazného tímu budú súčasťou prezidentovej delegácie pri jednej zo zahraničných ciest, kde budú mať možnosť bližšie spoznať špičkové inovácie, výskum a startupy.

„Som naozaj hrdý na to, že Slováci chcú pomôcť a ukázať, že im nie je jedno, čo sa v spoločnosti deje,“ povedal prezident s tým, že 139 tímov je úžasné číslo. „Chcem sa všetkým prihláseným poďakovať a chcel by som ich zároveň poprosiť, aby nepoľavili v aktivite a dotiahli svoje návrhy do konca. Aby sme nečakali, kde sa nástup extrémizmu a fašizmu skončí,“ dodal Kiska.