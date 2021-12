Dobre naplánovaná vražda bratislavského podnikateľa

Mŕtvola zvalená na opačnom konci sa hlavou ešte stále opierala o záchodovú misu. Opatrne, tak aby nestúpil do zaschnutých zvratkov na dlážke, urobil niekoľko krokov. Až potom sa mohol mŕtvemu pozrieť do tváre. „Je to on,“ povedal.

Nová kniha Václava Neuera Priveľa podozrivých prináša ďalší príbeh vrchného inšpektora Ledeckého a jeho kolegov. Vyšetrovanie nás vedie do podsvetia organizovaného zločinu, čo je tiež zaujímavý pohľad pre čitateľa. Napokon, autor pôsobil dlhé roky ako kriminalista, bojoval proti organizovanému zločinu, pozná ho.

Starostlivo naplánovaná vražda ukončí život úspešného bratislavského podnikateľa. Obeťou trestného činu sa stane aj jeho manželka. Vrchný komisár Ledecký so svojím tímom preberá pátranie. Možných motívov je však zrazu akosi priveľa. Novodobý finančný žralok si v podnikaní rozhodne nedával servítku pred ústa a tých, ktorým zničil život alebo zásadným spôsobom skrížil plány, je neúrekom.

Nevyžiadanú posilu dostanú bratislavskí policajti z oddelenia vrážd od Úradu pre boj s organizovanou kriminalitou. Na začiatku sa dokážu zhodnúť iba na jednom: priveľa podozrivých – kriminalistova smrť.

Ledecký tápe v tme, ale postupne sa prepracúva k nádejnej stope. Dvojica detektívov zo špecializovaného prezidiálneho útvaru má však o vyšetrovaní svoje predstavy. Kto z nich má pravdu a kto sa tentoraz mýli? Vedú stopy do podsvetia, k organizovanému zločinu alebo pôjde tak ako vo väčšine Ledeckého prípadov o niečo čisto osobné?

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Kamil Mikulčík:

Priveľa podozrivých z vydavateľstva Ikar je opäť vynikajúca detektívka, na aké sme u Neuera zvyknutí. Bez zbytočnej brutality, drsnosti, litrov krvi a poletujúcich končatín, ale zato poctivé vyšetrovanie. Krok za krokom, pritom nenudí a nestráca na pútavosti. Plasticky vykreslil postavy, príbeh má atmosféru a pre jeho fanúšikov je to príjemná predvianočná chuťovka.

Autor voľne nadväzuje na svoje predchádzajúce romány (Krkavčí súd, Vražda s pridanou hodnotou, Nenapravený omyl, Tiene minulosti, Prekliate dedičstvo a Uplakaná jeseň), ktorých hlavnými hrdinami sú členovia bratislavskej „mordparty“. Vychádza zo svojich skúseností elitného policajta a z detailnej znalosti práce polície a jej jednotlivých útvarov.

Autor Václav Neuer o svojej novej knihe:

Milan Buno, knižný publicista

