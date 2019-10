Dobrodružný rodinný film Rozprestri krídla očaruje kiná ekologickým posolstvom

Preletieť ponad Severné more, aby zachránil vymierajúci vtáčí druh? V novom rodinnom filme, inšpirovanom skutočnou udalosťou, sa o to chlapec Thomas pokúsi. Vy môžete byť pri tom – práve teraz v slovenských kinách vo filme Rozprestri krídla!

Christian, vizionársky vedec, študuje voľne žijúce husi. Pre jeho syna Thomasa, dospievajúceho chlapca posadnutého videohrami, predstavuje myšlienka stráviť prázdniny s otcom v prírode nočnú moru. Otec a syn sa však predsa len zblížia vďaka bláznivému plánu na záchranu zanikajúceho vtáčieho druhu vďaka Christianovmu ultraľahkému lietadlu. Začína tak neuveriteľná a nebezpečná cesta, na ktorú sa nezabúda.

Na výprave za záchranou vymierajúcich tvorov sa dvojici postaví do cesty množstvo prekážok, počínajúc technickými problémami, pokračujúc políciou a prírodnými živlami. Režisér, spisovateľ a dobrodruh Nicolas Vanier hovorí, že chcel filmom zachytiť realitu doby, v ktorej žijeme a v ktorej sa mladá generácia, odrastená na digitálnych obrazovkách, začína zaujímať o ekologické problémy.

„Dospelí o týchto problémoch vedia už roky, no vlastne sa nič nezmenilo. Mladé generácie si uvedomujú, že viac nebudú môcť rátať so svetom, ktorý sme vyťažili a využili na maximum. Búria sa, aby sa veci pohli. Podľa mňa je to veľmi dôležité, pretože nepotrvá dlho a ekologická bomba, ktorá nás ohrozuje, vybuchne,“ hovorí Vanier, uznávaný tvorca úspešného rodinného filmu Bella a Sebastián, ale aj viacerých dokumentárnych snímok. Jeho nový titul Rozprestri krídla prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

