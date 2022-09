Dobrovoľníci z McDonald’s sa aj tento rok zapojili do celoslovenského upratovania

Spoločnosť McDonald’s je najväčšia reštauračná sieť na Slovensku a okrem toho, že svojim zákazníkom prináša chutné jedlá, apeluje aj na problematiku ochrany životného prostredia. Do iniciatívy Upracme Slovensko sa tento rok zapojilo rekordných 17 prevádzok McDonald’s a tiež dobrovoľníci zo slovenského servisného centra. Spoločne vyrazili do ulíc a vyzbierali až 113 vriec odpadu.

Počas Svetového čistiaceho dňa sa každoročne spájajú tisícky dobrovoľníkov po celom svete pre dobrú vec, a to je odbremeniť našu planétu od zbytočného odpadu. Tento rok sa uskutočnila upratovacia aktivita 17. septembra a okolie reštaurácií prebrázdili v reflexných vestách zamestnanci McDonald’s. V priebehu jedného dňa sa im podarilo vyzbierať až 113 vriec odpadu. „Sme veľmi radi, že naši kolegovia a franšízoví partneri zdieľajú záväzok spoločnosti McDonald’s, ktorým je byť dobrým susedom a dobrovoľne, či podľa potreby sa zapájajú do upratovacích aktivít v slovenských mestách. Tento rok sa do iniciatívy Upracme Slovensko zapojilo 118 dobrovoľníkov zo 17 reštaurácií McDonald’s, čím sa nám podarilo dosiahnuť rekordnú účasť,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku.

Foto: McDonald's

Zbieranie odpadkov po Slovensku zabezpečujú združenia, obce, mestá, alebo firmy, avšak organizáciu takýchto aktivít zastrešujú jednotlivci a ľudia z iniciatívy Upracme Slovensko. Okrem poskytnutia know-how či materiálnej pomoci si celý rok všímajú okolie svojich domov, mapujú skládky a označujú ich v aplikácii TrashOut. Veronika Repiska z iniciatívy Upracme Slovensko hovorí: „Tento rok sa jedná už o piaty ročník Svetového čistiaceho dňa, ktorý sa stal peknou tradíciou po letných prázdninách. Okrem upratovania plánujeme aj pilotný projekt vzdelávacích workshopov na školách zameraných na predchádzanie vzniku odpadu, recykláciu a čierne skládky. Spoločnosť McDonald’s so svojimi Trash Patrols sa každoročne zúčastňuje upratovania a zberu odpadkov, čím výrazne tak prispieva k čistote prostredia. Jednoducho sa neboja vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do toho,“ dodáva.

Foto: McDonald's

Trash Patrols čistia okolie reštaurácií počas celého roka

Spoločnosť McDonald’s na Slovensku si nastavila interný program „Mekáč upratuje“, prostredníctvom ktorého sa snaží motivovať nielen svojich zamestnancov, ale aj zákazníkov a širokú verejnosť k zodpovednému správaniu a udržiavaniu čistejšieho prostredia. Počas celého roka upratovacie hliadky, tzv. Trash Patrols, intenzívne upratujú okolie reštaurácií a zbierajú odpadky.

Foto: McDonald's

Triedenie odpadu prebieha priamo v prevádzkach už takmer 20 rokov

Nie je novinkou, že odpad, ktorý priamo na prevádzke nechávajú zákazníci za nich poctivo vytriedia zamestnanci jednotlivých reštaurácií. Spoločnosť zároveň šíri osvetu a vyzýva všetkých svojich zákazníkov, aby aj oni pristupovali k triedeniu odpadu dôsledne, a to aj v pohodlí svojho domova. McDonald’s ponúka zrozumiteľný manuál k triedeniu obalov ich výrobkov a všetky informácie k tomu, ako správne triediť odpad v domácnosti na ich stránke. „Už od roku 2003 zodpovedne separujeme po našich zákazníkoch a snažíme sa v rámci systému o to, aby bol každý obal správne vytriedený,“ dodáva Lucia Poláčeková.

Informačný servis