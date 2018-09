Dobrý trh na Panenskej bude najmä o meste a jeho komunitách

BRATISLAVA 11. septembra 2018 (WBN/PR) – Túto sobotu sa na Panenskej a Podjavorinskej ulici v Bratislave bude konať populárne podujatie Dobrý trh, ktorý prinesie okrem kvalitných produktov a bohatého programu aj diskusie o komunitách, mestách a blížiacich sa komunálnych voľbách.

Dobrý trh sa bude tiahnuť od Suchého mýta až po Svoradovu, pre návštevníkov bude pripravených 130 stánkov. Uvoľní sa tak priestor na viac oddychových zón a menej tlačeníc. Pribudnú dve gastro zóny, pri evanjelickej záhrade a pri parčíku Svoradova. Na Dobrom trhu nájdete už tradične čerstvú zeleninu, poctivé produkty, originálny slovenský dizajn, ale aj koncerty či tvorivé workshopy a program pre deti. V centre pozornosti bude však najmä miestna komunita.

Preskúmajú komunitu susedov

Napriek tomu, že na Dobrý trh už chodia desaťtisíce ľudí, snaží sa zostať veľmi komunitným podujatím. V lokalitách, kde sa Dobrý trh koná, sa pred každou akciou usporadúva susedský piknik. Na pikniku spolu so susedmi plánujú organizátori program najbližšieho trhu. V tomto roku združenie Punkt vďaka podpore Nadácie VÚB, ktorá je dlhodobým partnerom Dobrého trhu, rozhodlo komunity v meste preskúmať viac. Na septembrovej akcii predstavia miestnu komunitu opäť aj prostredníctvom fotoportrétov susedov z Panenskej ulice a jej okolia. Domáci spolu s návštevníkmi sa budú môcť zapojiť do jednoduchého prieskumu na tému, čo pre nich znamená komunita a vyjadriť to verejne odkazom na špeciálnej stene. Počas minulého podujatia na Jakubovom námestí na túto aktivitu zareagovali stovky návštevníkov. „Odkazy hovorili jasne o tom, že slovo komunita má pre ľudí konkrétny, osobný význam. Tešíme sa na blížiacu sa sobotu. Na to, koľko ďalších ľudí oslovíme s touto témou, a tiež na to, ako opäť uvidíme, že vytváranie priestoru pre stretávanie sa aktívnych komunít má obrovský význam pre mesto a celú spoločnosť,” hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

Na skúmanie sily komunít použijú počas Dobrého trhu aj ďalší netradičný nástroj. Susedom z Panenskej rozdajú vlajočkové reťaze, ktorými si môžu svoju ulicu pred Dobrým trhom vyzdobiť. Stačí sa len dohodnúť so susedom oproti a vlajočky natiahnuť z okna do okna. „Budeme sledovať dynamiku miestnej komunity a priamo na trhu uvidíme, ako sú obyvatelia Panenskej schopní spolupracovať,” hovorí Barbara Zavarská, riaditeľka Dobrého trhu. Návštevníkom Dobrého trhu chcú organizátori predstaviť aj konkrétnych príslušníkov susedskej komunity, ktorí v okolí Panenskej ulice pôsobili. Okrem študujúcich štúrovcov totiž v okolí Panenskej žili významní obchodníci, architekti, umelci, herci, ale aj vzdelanci, ktorí významne formovali slovenskú kultúru. Unikátnu mapu komunity v priereze niekoľkých storočí prinesú v tlačenom programovníku a v parčíku Svoradova o významných susedoch bude aj prednáška.

Komunálne voľby, šicia dielňa aj detské divadlo

O meste a jeho komunitách sa bude rozprávať aj na WhatCity? stage v kaviarni Next Apache. O tom, ako sa v našich mestách žije cudzincom, bude diskutovať Illah van Oijen s Elenou Gallovou Kriglerovou z CVEK, Matúšom Vallom, kandidátom na primátora Bratislavy, a Zuzanou Palovič, Slovenkou s kanadskými koreňmi. Diskusia bude prebiehať v angličtine. V spolupráci s rozhlasovou reláciou Živé Mesto Rádia FM pripravuje Dobrý trh aj diskusiu o opustených budovách a možnostiach ich využitia. V netradičnej polohe sa predstavia aj kandidáti na primátora Bratislavy. Kaviareň Next Apache pre nich pripravil stand-up z názvom „Tak ty chceš byť primátor?!” bez otázok vopred, priamo na ulici. Pre najmenších bude pripravená detská zóna Hravé miesto pred Evanjelickým kostolom s rozprávkovým dvorom, cirkusom a divadielkom. Na Podjavorinskej bude špeciálna zóna s názvom Zašiváreň, kde vaše oblečenie môže dostať druhú šancu. Pripravené sú tvorivé workshopy zamerané na opravu odevov, šitie alebo háčkovanie. Hudobné koncerty návštevníkov čakajú v parčíku Svoradova a vo dvore ZUŠ. Program chystá aj kníhkupectvo Artforum, kde sa uskutoční detské divadlo, čítanie z románu, ale aj diskusia o rozdieloch medzi Bratislavou a Viedňou. Špeciálne budú otvorené aj galérie alebo inštitúty, ktoré sídlia na ulici. Premiérovo otvoria aj parčík Škarniclova, ktorý posledné týždne revitalizujú dobrovoľníci. I to je jeden z príkladov silných mestských komunít.

Dobrý trh sa uskutoční v sobotu 15. Septembra od 10:00 do 17:00 na Panenskej a Podjavorinskej ulici.

