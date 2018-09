Dobrý trh na Panenskej – program

BRATISLAVA 11. septembra 2018 (WBN/PR)

Pódium VŠMU, Parčík Svoradova

11:00-11:20 Stratenko

Bábkové predstavenie pre deti

11:30-12:00 Osobnosti Panenskej a okolia, prednáška

Sprievodkyňa a nadšenkyňa histórie Katarína Králiková rozpráva o zaujímavých susedoch, ktorí kedysi žili na uliciach Panenská, Kozia, Zochova a Podjavorinskej.

12:00-16:30 Open Mic VŠMU

Aké talenty sa rodia za dverami bratislavskej Vysokej školy múzických umení? Hrajú, spievajú a diskutujú študenti VŠMU.

12:00-12:10 Broňa Kováčiková, spev

12:10-12:25 Karin Jakabovičová, spev

12:50-13:20 Triggers, koncert

13:35-13:55 #vsmuniejenamtojedno, diskusia

14:20 -14:35 Dávid Vereš, koncert

15:00-15:30 Iris, koncert

15:45-15:55 Lara Šamajová, husle

16:10-16:30 Andrej a Michal, koncert

Podjavorinskej ulica

Najlepší streetfood

Gastrozážitok na táckach z bioplastu! Tentokrát na vás čakajú Quessedilla & Wok, Ty waffla, Knižkov hotdog, grilované syry a vynikajúce burgre. Absolútnou novinkou na trhu sú fishburgre. V spolupráci s festivalom [fjúžn] budete môcť ochutnať aj originálny kaukazký chlieb.

Zašívareň

Zašiváreň na Dobrom trhu je miesto, kde vaše oblečenie môže dostať druhú šancu.

Celý deň: šicia dielňa s FRL

Roztrhané nohavice? Pokazený zips? Odpadol ti gombík? Nevyhadzuj to, opravíme to spolu!

11:00-17.00 Workshop háčkovania s Bagbet

11:00-17.00 Workshop výroby párty vlajok s FRL

11:00-13:00 Workshop výroby origami obalu na karty s Marekom Cinom

Celý deň: Z Tapes

Kazety sú späť! V našej kazetovej zóne si budete môcť vypočuť kapely v analógovom formáte, preniesť sa nostalgicky do časov šumu pások. Vystúpi aj hudobník Homes.

10:00-16:00 Slovník cudzích snov

Potrebujete do života viac poézie? Šimon Ondruš vám ušije verše na mieru, instatnú báseň na písacom stroji. Postačí vám odvaha a pár vašich obľúbených slov.

Artforum, Kozia 20

12:00-12:45 EDUdrama: Prázdniny na ostrove Kurekuredut

Dobrodružný príbeh s Pipi, najsilnejším dievčaťom na svete. Dopravíme sa na ostrov, kde ľudožrúti jedia radšej banány a kokosové orechy a hrajú guľky s perlami. Interaktívne predstavenie pre deti od 6 do 10 rokov.

14:00-14:45 Ľubomír Bukový číta z románu Nesmrteľní

Čo sa stane ak sa štyria súrodenci dozvedia dátum svojej smrti? Trochu vážnosti do slnečného popoludnia prinesie dramatizované čítanie herca Ľubomíra Bukového z knihy Nesmrteľní od Chloe Benjamin.

16:00-16:45 Ako ďaleko je z Bratislavy do Viedne?

Barbara Zavarská (Punkt o.z.), Matúš Vallo (kandidát na primátora) a Michal Hvorecký (spisovateľ) debatujú o tom, prečo je Viedeň najlepším miestom na svete pre život a Bratislava ďaleko za ňou a pritom nás delí len niekoľko desiatok kilometrov.

Pódium Miloša Ruppeldta, ZUŠ, Panenská 11

10:00 Otvorenie trhu

Z balkóna s fanfárami vás privíta Illah a Barbara

10:00-11:00 Funny Fellows

Veselá kapela u nás nemôže chýbať ani tento rok! Koncert začne pred budovou a presúvať sa bude smerom k Seniorcentru na Podjavorinskej, kde zábava bude pokračovať.

11:00-11:30 Music Park

Vystúpenie školskej kapely ZUŠ M. Ruppeldta s repertoárom minulých a súčasných hitov populárnej hudby.

12:00-12:30 Folklore not war

Tanečno-divadelná inscenácia, ktorá vychádza zo spomienok Slovákov a Sloveniek na prvú svetovú vojnu. Folklórny materiál tu dostáva súčasný zvuk a pohyb nový tvar. Nie vždy sa vojna diala „im“ a „tam“.

13:00-13:30 Duo Anela a Dzejla

Akordeonistka Anela, pôvodom z Čiernej Hory, zahrá so sestrou Dzejlou, ktorá hrá na violu, svoje skladby inšpirované balkánskou hudbou.

14:00-14:30 Silvia speaks

Akoby ste si písali denník, ale nie úplne. Nekonečné možnosti prepájania spevu, klavírnych a synthových zvukov do darkpopových melódií. Minimal. Acute.

15:00-15:30 Duo Kristan

Kristína a Stanislav svoje vystúpenia ozvláštňujú perkusívnymi efektami a hrou na melodike. Ich repertoár obsahuje originálne úpravy rôznych populárnych piesní, džezových štandardov či bossa novy.

16:00-16:30 Slovak Tea

Autorské piesne inšpirované kolobehom bežného človeka, ktoré neulahodia iba uchu, ale taktiež vás donútia sa zamyslieť aj nad obsahom.

WhatCity? Stage, Next Apache, Panenská 28

12:00-13:00 What can municipalities do for foreigners?, discussion in English

Illah van Oijen will discuss Bratislava’s capacity to make foreigners feel at home with three guests: Elena Gallová Kriglerová (CVEK), Matúš Vallo (candidate for Mayor of Bratislava) and Zuzana Palovic (The Great Return book).

13:30-15:00 Tak ty chceš byť primátor?!

Zaži kandidátov na šéfa mesta tak, ako ich nepoznáš. Stand up s kandidátmi na primátora Bratislavy moderuje Tomáš Hudák. Organizuje Next Apache.

15:30-16:30 Živé Mesto_FM naživo: Budovy v meste nemôžu chátrať

Habermayerov palác, Astorka a viacero ďalších domov len na Panenskej je v zlom stave. Aké nástroje majú samosprávy proti chátraniu budovy v súkromnom vlastníctve? Moderujú Milota Sidorová a Lívia Gažová, Rádio FM.

Hravé miesto, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Záhrada Evanjelického kostola

10:00-16:00 Yogahouse, cvičenie

Inštruktori zo štúdia na Panenskej 33 vám ponúkajú možnosť skúsiť acroyogu a porozprávať sa o joge. Súťažte o permanentku a o 13:30 sa prídite pozrieť na ukážku jogy a acrojogy za sprievodu príjemneho nástroja Hangdrum.

11:00-13:00, 16:00-17:00 Cirkus Kus

Zábavná detská cirkusová show pobaví nielen deti, ale aj rodičov.

14:00-15:00 Kockohrad, divadlo Dunajka

Spoznajte so šašom svet kociek a strávte s ním hodinu nabitú zábavou a šašovín!

Celý deň: Rozprávkový dvor

Prejdite sa zázračnou krajinou, nasledujte jednotlivé stanovištia, poskáčte si na rozprávkových skákačkách, stretnite obrieho slimáka, plávajúce rybky a ešte oveľa viac!

Celý deň: Sestrice

Nakúpte na Dobrom trhu s bábätkom a bez kočíka! Sestrice si pre vás pripravili unikátnu požičovňu šatiek a nosičov a spolu s poradkyňami nosenia vás tieto pomôcky naučia aj používať.

Park Škarniclova

Dobrovoľníkom už chýba len málo k dokončeniu parku. Ak chcete vedieť, ako sa partii mladých ľudí podarilo zrevitalizovať kus zelene, zastavte sa. A rovno môžete pomôcť s výsadbou, pogrilovať alebo zahrať si ping-pong v novom parčíku. Rukavice aj rakety sú zabezpečené!

Detská burza, Lýcejna ulica

Detská burza je príležitosť pre deti zistiť, aké je to posunúť ďalej vyradené hračky, alebo vlastnoručne vyrobené vecičky. Spoznajú tak, že veci majú hodnotu a vyskúšajú si svoje trhovnícke zručnosti

Rakúske kultúrne fórum

Predstavenie projektu pojazdnej galérie súčasného umenia TRAM, ktorý je inšpirovaný historickou Viedenskou električkou. Premáva denne ako pravidelné vlakové spojenie medzi Hauptbahnhof Wien a Hlavnou stanicou Bratislava.

Galéria Čin-Čin, Ladislava Repková: Mind Room, výstava

Na hranici medzi úžitkovým a voľným umením. Remeselným materiálovým spracovaním odkazuje výstava na tradíciu rezbárstva, ktorého výrazové prostriedky využívajú v nových konceptuálnych presahoch. Počas Dobrého trhu bude výstavu komentovať sama autorka.

15:00 Literárny klub Generácia, Downtown Bratislava Hotel, Panenská 31

Autorské čítanie LiteraNota. Členovia klubu Generácia predstavia svoju autorskú tvorbu – poéziu, prózu i prekladovú literatúru. Podujatie koncertom spríjemní JANA A JA.

Staromestská knižnica, Panenská 1

Ste vášnivý čitateľ? Do knižnice sa počas Dobrého trhu môžete zapísať bezplatne, vyskúšať knižný kolotoč a celodenné workshopy pre deti.

Goethe institut, Panenská 33

Celý deň: vyradené nemecké knihy a časopisy z nášho fondu zdarma, jazykové a spoločenské hry v knižnici, posedenie pri káve v átriu, informácie o nemčine a nemeckej kultúre

10:00-11:00, 15:00-16:00 Ujo Mrkvička číta deťom zo Školy magických zvierat

13:00-15:00 bezplatný zápis do knižnice

11:00-13:00 vyrob si odznak, náušnice alebo prsteň s button makerom z Knižnice vecí

10:00-15:30 Kvíz k 25. rokom Goetheho inštitútu

16:00 Vyhodnotenie kvízu a odovzdanie cien víťazom. Narodeninová torta.