Dočasný šéf polície Hamran chce vykonať personálny audit funkcionárov, majú mu čo vysvetľovať

Dočasne vymenovaný prezident Policajného zboru Štefan Hamran chce v krátkom čase vykonať malý, krátky, ale účinný personálny audit policajných funkcionárov.

Ako povedal v diskusnej relácii Analýzy Na hrane televízie Joj, sadnúť si chce aj so súčasnými policajnými viceprezidentmi Janou Maškarovou a Róbertom Bozalkom.

Každému oznámi výhrady

Po rozhovore podľa vlastných slov funkcionárom oznámi, či s nimi mieni do budúcnosti spolupracovať alebo nie.

„Samozrejme, každému oznámim svoje výhrady voči jeho osobe, ak ich mám,“ povedal. Na druhej strane však podľa Hamrana existuje aj kategória funkcionárov, ktorých nevie posúdiť a zaslúžia si šancu, aby pokračovali ďalej. „A je tam kategória funkcionárov, u ktorých nemám absolútne žiadne pochybnosti o tom, že tam patria a sú to čestní policajti,“ skonštatoval Hamran.

Vypočuje aj riaditeľku NAKA

Pokiaľ ide o riaditeľku Národnej kriminálnej agentúry Evu Kurrayovú, ktorá do funkcie nastúpila len nedávno, podľa Hamrana je znepokojujúce, že bola priamou nadriadenou vyšetrovateľov Štefana Jombíka a Jaroslava Barochovského. Táto dvojica bola totiž spájaná zo zastavením vyšetrovania v trestných veciach Mariana Kočnera.

„Je to pre mňa vec, ktorú zatiaľ na prvý pohľad nedokážem pochopiť,“ povedal Hamran s tým, že toto bude jedna z kľúčových otázok, ktorú bude musieť Kurrayová dôveryhodne zodpovedať.

Ak o aktivitách dvojice súčasná šéfka NAKA nevedela, podľa Hamrana je to diskvalifikujúce, pretože ak sa takéto veci mohli diať, môžu sa podľa neho stať aj do budúcnosti. „Ak o tom vedela, ale jednoducho s tým nemala čo spraviť, pretože nad ňou bol ďalší funkcionár, ktorý mohol tých dvoch zakryť tak intenzívne, že ona jednoducho narazila,“ povedal Hamran s tým, že sa na to bude pýtať do detailov. „Toto ma zaujíma, je to kľúčová informácia,“ dodal.