Dočasný tréner Arsenalu Fredrik Ljungberg neplánuje v tíme veľké zmeny, nechce nič rozbiť

Dočasný hlavný kormidelník futbalistov anglického Arsenalu Londýn Fredrik Ljungberg neplánuje v tíme radikálne zmeny. Niekdajšieho švédskeho krídelníka „The Gunners“ (1998-2007) poverili vedením mužstva po piatkovom odvolaní Španiela Unaia Emeryho.

„Nemyslím si, že by to bola ideálna vec. Nepristúpim k veľkým zmenám, aby som niečo nerozbil,“ povedal 42-ročný Ljungberg, ktorý bol Emeryho asistentom a zároveň zastával post kouča tímu do 23 rokov.

Ljungberg bol súčasťou majstrovského mužstva „kanonierov“, ktoré v edícii 2003/2004 vyhralo trofej v Premier League bez akejkoľvek prehry. Súčasný Arsenal nevyhral v žiadnom z ostatných siedmich duelov, čo je najhorší výsledok klubu za 27 rokov.

„Hráči si to často najviac užívajú vtedy, keď môžu útočiť. Keď sú futbalisti šťastní, hrajú aj najlepší futbal,“ dodal Ljungberg.

Počas éry lodivoda Arséna Wengera (1996-2018) sa ani raz nestalo, aby Arsenal nezvíťazil v siedmich súťažných zápasoch v rade. Francúz pritom absolvoval na lavičke Londýnčanov 1235 stretnutí.

Zatiaľ najdlhšie čakal anglický tím na víťazstvo v roku 1992 pod Georgeom Grahamom (8 duelov, pozn.). Ďalším nelichotivým faktom je, že Arsenal momentálne čaká na trojbodový zápis v Premier League od 6. októbra.