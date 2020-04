Dôchodcom skrátili o hodinu čas na nákup, Matovič im chce dať aj stravné lístky na obedy

Návrh postupného otvárania obchodov, ktorý v pondelok podvečer predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO) tiež počíta so skrátením času v obchodoch vyhradeného pre seniorov z pôvodnej 9 až 12 hodiny na 9 až 11 hodinu a to iba počas pracovných dní.

Po novom budú však mať seniori vyhradený čas vo všetkých obchodných prevádzkach. Nové pravidlá zároveň podľa premiéra obsahujú „dôrazné odporúčanie“ pre seniorov, aby do obchodov nechodili mimo vyhradeného času.

Matovič chce zároveň zaviesť stravné lístky pre seniorov, za ktoré by si mali kupovať jedlo z reštaurácií. Obmedzil by sa tak podľa neho ich pohyb v obchodoch a namiesto preplácania nákladov na zamestnancov by sa reštauráciám týmto spôsobom zabezpečil dopyt.