Dôchodcov idú okradnúť o 280 miliónov eur, je to koalícia klamárov a podvodníkov, kritizuje Fico

Koalícia klamárov a podvodníkov ide podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica obrať ľudí o obrovské peniaze.

Šéf opozičnej strany tak na stredajšej tlačovej besede reagoval na zámer vládnej koalície vyplatiť trináste dôchodky v nižšej sume, ako predpokladá platný zákon.

Podvod na dôchodcoch

Upozornil na to, že všetci starobní penzisti mali na konci tohto roka dostať 460-eurový trinásty dôchodok, na čo sa malo vynaložiť 580 miliónov eur. „Boli na to peniaze a bolo to pripravené,“ tvrdí Fico.

Vláda však plánuje na trináste penzie vynaložiť 300 miliónov eur, pričom trináste dôchodky majú byť vo výške od 50 eur do 300 eur. „Okrádajú dôchodcov o 280 miliónov eur,“ povedal Fico.

Podľa neho ide o faktické zrušenie trinásteho dôchodku. „Vracajú sa k inštitútu vianočného príspevku a idú ho transformovať na smiešne sumy,“ tvrdí Fico. Krok vlády označil za podvod na dôchodcoch. „Je to jeden veľký odžub,“ zdôraznil.

Zrušenie obedov zadarmo

Predseda strany Smer-SD kritizuje aj zámer vlády zrušiť obedy zadarmo na materských a základných školách a toto opatrenie nahradiť dvojnásobným daňovým bonusom pre deti až do 15 rokov veku.

Podľa Fica nešlo len o ekonomické opatrenie, ale aj o to, aby mali deti prístup jednu teplému jedlu denne. „Deti budú chodiť do bufetov a budú si kupovať nezdravé nápoje,“ tvrdí Fico.

Zavedenie obedov zadarmo považuje za správne opatrenie. „Je to útok na sociálny štát,“ povedal Fico.