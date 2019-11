Dôchodcovia môžu dostať aj 200 eur, Sociálna poisťovňa začne vyplácať vianočné príspevky

Sociálna poisťovňa začne od 2. decembra postupne vyplácať dôchodcom vianočné príspevky. O príspevok netreba osobitne žiadať. Poisťovňa túto dávku totiž vypláca automaticky všetkým, ktorí na ňu majú nárok spolu s dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne. „Tí, ktorí naň majú nárok, ho dostanú v decembrových výplatných termínoch, teda v párnych kalendárnych dňoch, buď na účet alebo v hotovosti,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Príspevok poisťovňa vyplatí tým poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského), či sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december tohto roka, ich dôchodok dosahuje najviac 658,50 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenska.

Vyplatia dvojnásobnú sumu

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa koncom tohto roka maximálne vo výške 200 eur, čo je oproti vlaňajšku dvojnásobná suma. Nárok na túto čiastku budú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok vo výške najviac 210,20 eura mesačne.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa výšky ich vyplácaného dôchodku od 200 eur do 124,33 eur. Tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od 420,41 eura do 658,50 eura mesačne, dostanú vianočný príspevok v rozpätí od 98,85 eura do 13,14 eura.

Príspevok dostane viac dôchodcov

Vianočný príspevok dostane tento rok viac dôchodcov ako vlani. „Predpokladá sa, že ich bude približne 1 302 000. V roku 2018 dostalo vianočný príspevok 1 179 494 dôchodcov,“ uviedol Višváder.

Poisťovňa pripravila aj v tomto roku pre dôchodcov kalkulačku na výpočet vianočného príspevku. Kalkulačka je prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

„Použitie kalkulačky je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše sumu dôchodku alebo sumy jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ak dôchodcovi vianočný príspevok patrí, kalkulačka mu ukáže výšku tohto príspevku.