Dôchodcovia od januára za verejnoprávne vysielanie neplatia, straty RTVS vykompenzuje štát

Dôchodcovia a poberatelia dávky v hmotnej núdzi od 1. januára nebudú platiť za vysielanie verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Od platenia sú oslobodení všetci, ktorí poberajú dôchodok, a to starobný, invalidný, vdovský a sirotský. Umožní im to novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS, ktorú schválil parlament 17. septembra. Miliónové straty RTVS vykompenzuje štát.

Dôchodcovia alebo poberatelia dávok v hmotnej núdzi platia až do konca tohto roka polovičnú výšku tzv. koncesionárskych poplatkov – 2,32 eura mesačne. Tí, čo platia koncesie prostredníctvom SIPO dokladu, nebudú mať na doklade SIPO od 1. januára poplatok za RTVS.

Odhlásenie od platenia úhrad

Platitelia, ktorí posielajú koncesie priamo na účet RTVS, prestanú tieto platby posielať. Informuje o tom RTVS na svojej webstránke zriadenej k úhradám.

Na webstránke nájdu informácie aj tí, čo zatiaľ platia plnú sumu za domácnosť, teda 4,64 eura mesačne a ako dôchodcovia alebo poberatelia dávok v hmotnej núdzi majú nárok na oslobodenie. Oslobodenie od platenia úhrady vzniká od nasledujúceho mesiaca po jeho oznámení a preukázaní. Od platenia úhrad sa dá odhlásiť na webstránke RTVS k úhradám alebo vyplnením tlačiva na pobočke pošty.

Ku koncu minulého roka RTVS evidoval približne 283-tisíc platcov polovičnej úhrady z radov poberateľov dôchodkových dávok. Platiteľov polovičných koncesií pre dávky v hmotnej núdzi eviduje RTVS okolo 5 000, približne 240 000 odhlásených platiteľov úhrady je z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Hlavný zdroj príjmov RTVS

Zákon vymedzuje aj zamestnávateľov oslobodených od povinnosti platiť úhradu, napríklad školy, školské zariadenia, nemocnice, liečebne či hospice.

Koncesie sú hlavným zdrojom príjmov RTVS a ročne z nich získa približne 82,3 milióna eur. RTVS dostáva časť zdrojov na program prostredníctvom zmluvy so štátom a čiastočnou kompenzáciou výpadku z príjmov spôsobených oslobodením od platenia koncesionárskych poplatkov.

Súčasné i predošlé vedenie RTVS a aj Rada RTVS dlhodobo upozorňujú, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jeho potreby na ďalší rozvoj verejnoprávneho televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku.

Výška poplatkov sa nemenila dlhé roky

Príjmy RTVS sú nedostatočné najmä pre výšku koncesionárskych poplatkov, ktorá sa na rozdiel od iných platieb nemenila už takmer 16 rokov. Základná mesačná sadzba koncesií pre domácnosti 4,64 eura patrí medzi najnižšie v Európe.

Oslobodením dôchodcov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi od platenia koncesií vznikne RTVS ďalšia strata. „Ide o osem miliónov eur, ktoré ovplyvnia rozpočet RTVS. Vykompenzujú sa z príjmov štátu,“ konštatoval po schválení novely tzv. koncesionárskeho zákona predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Predseda národniarov by pritom bol za úplné zrušenie koncesionárskych poplatkov. Podľa neho by mal verejnoprávny rozhlas a televíziu financovať štát. V praxi by to znamenalo premenu RTVS z verejnoprávnej televízie na štátnu.

Straty RTVS vykompenzuje štát

Krátko pred tým, ako zmeny vstúpia do platnosti, vláda rozhodla, že straty RTVS vykompenzuje štát a na tento účel dá RTVS 16 miliónov eur.

„Uvedená suma predstavuje iba čiastočnú kompenzáciu výpadku príjmov RTVS, ktorého výška je od nadobudnutia účinnosti zákona o úhrade (od 1. januára 2013, pozn. redakcie) odhadovaná na 128 286 720 eur,“ napísalo ministerstvo kultúry v predkladacej správe ku kompenzácii schválenej 18. decembra.

Vláda v končiacom sa roku 2019 rozhodla ešte o jednej kompenzácii pre RTVS. Verejnoprávnej rádiotelevízii koncom mája odobrila 9 miliónov eur na čiastočné vykrytie strát spôsobených úľavami z platenia koncesií.

Novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS schválil parlament na návrh SNS 17. septembra. Prezidentka Zuzana Čaputová zmenu podpísala 4. októbra.