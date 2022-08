Dôchodcovia zdvihnime hlas. Nás sa zdražovanie tiež dotýka, ale vláda mlčí (komentár)

Medziročná inflácia na Slovensku podľa posledných ukazovateľov dosiahla 12,6 percenta. Valorizácia dôchodkov v januári tohto roku bola 1,3 percenta. Myslím si, že netreba viac nič dodať.

Áno presunul sa vianočný príspevok, ale pripomínam, že iba presunul. Ten by dôchodcovia dostali bez ohľadu na infláciu. A to je všetko.

Som dôchodca, nepatrím však k tým, ktorý nemajú ako prežiť, ale ak by som sa mal spoliehať iba na dôchodok, tak by som vážne rozmýšľal, čo budem zajtra jesť a preto sa aj snažím napísať to, čo trápi práve tých, čo sú v tej situácii.

Petičnú akciu podporím, ale…

Hneď na začiatku chcem zdôrazniť, že som Jednotu dôchodcov Slovenska (JDS) nemal nikdy v láske. Ešte ako zamestnanec som takmer stále nadával, že čo tí dôchodcovia zasa chcú. Možno aj preto, lebo som za týmto združením stále videl Roberta Fica, respektíve Andreja Danka, ktorí ho potrebovali iba pred voľbami a pustili „nejaké omrvinky“.

Boli to však časy, keď sa inflácia blížila k nule a požiadavky boli častokrát nereálne. Teraz je situácia úplne iná. Ceny neskutočne rastú a ešte nás len čaká nová vlna spôsobená nárastom cien energií, preto aj podporujem návrh na predčasnú valorizáciu dôchodkov.