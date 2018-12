Dôchodkový vek sa od januára zvyšuje na 62,5 roka, bude rásť aj v ďalších rokoch

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Od začiatku budúceho roka sa vek odchodu do dôchodku zvýši zo 62 rokov a 139 dní na 62,5 roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roka.

Penzijný vek 62,5 roka sa bude vzťahovať na poistencov, ktorí sa narodili po 31. decembri 1956. „Dôchodkový vek podľa novej právnej úpravy ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Znížený dôchodkový vek

Predĺženie dôchodkového veku sa podľa Višvádera naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek.

Ide o poistencov, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. alebo II. kategórii funkcií a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí. „Znížený dôchodkový vek im zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy,“ informoval.

Do I. pracovnej kategórie patria napríklad práce v baníctve, v jadrových elektrárňach, či v ťažobnom priemysle. V I. alebo II. kategórii funkcií sú policajti a vojaci.

Každoročne sa zvyšuje o dva mesiace

Vek odchodu do dôchodku na Slovensku bude známy päť rokov dopredu a bude sa stanovovať na roky a mesiace. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení od poslancov NR SR za Most-Híd, ktorú v polovici septembra schválil parlament. V budúcom roku tak bude platiť penzijný vek 62 rokov a šesť mesiacov.

V rokoch 2020 až 2023 sa dôchodkový vek podľa schválenej novely každoročne zvýši o dva mesiace. V roku 2023 tak penzisti pôjdu do dôchodku v 63 rokoch a dvoch mesiacoch. Už v budúcom roku sa pritom určí vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Parlament ešte v roku 2012 za vlády Roberta Fica schválil mechanizmus, podľa ktorého sa od roku 2017 automaticky zvyšuje vek odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch.