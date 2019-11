Dôchodky na Slovensku zrejme čaká zmena, po roku 2021 by mali rásť pomalšie

Dôchodky by sa mali v rokoch 2021 a 2022 zvyšovať v menšej miere, ako od začiatku budúceho roka. Kým od začiatku budúceho roka by malo ísť o zvýšenie o 2,9 %, v rokoch 2021 majú penzie vzrásť o 2 % a v roku 2022 o 2,1 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

Nárast dôchodkov od začiatku budúceho roka by mal zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 218,7 milióna eur. V roku 2021 by mali výdavky na valorizáciu penzií dosiahnuť vyše 174 miliónov eur a v roku 2022 by malo ísť o 167 miliónov eur.

Penzie sa budú valorizovať inak

V rokoch 2020 a 2021 sa ešte uplatní valorizačný systém, podľa ktorého sa penzie zvyšujú o medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, minimálne však o 2 % z priemerného dôchodku daného druhu. Od roku 2022 však nastane zmena, keďže penzie sa budú zvyšovať už len podľa medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

Bude to znamenať, že podpriemerné dôchodky sa nebudú zvyšovať o pevnú sumu odvodenú z priemernej penzie, ale percentuálne, čím budú rásť o menšiu sumu ako do roku 2021.

Z tohto dôvodu majú byť výdavky na zvýšenie dôchodkov v roku 2022 nižšie ako v roku 2021, hoci percento zvyšovania dôchodkov má byť v roku 2022 vyššie.

Stúpnu o pevnú sumu aj percentá

Od budúceho roka sa starobné dôchodky zvýšia najmenej o deväť eur a predčasné starobné dôchodky o minimálne 8,70 eura. Starobné penzie vyššie ako 310,30 eura a predčasné starobné dôchodky nad 300 eur však stúpnu percentuálne, a to o 2,9 %. Invalidné penzie s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % pôjdu nahor najmenej o 7,60 eura.

Ak tento druh dôchodku bude vyšší ako 262 eur, zvýši sa o 2,9 %. Invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 % vzrastú aspoň o 4,30 eura, o 2,9 % sa zvýšia v prípade, ak presiahnu 148,20 eura.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 5,80 eura. Ak tieto penzie budú vyššie ako 200 eur, stúpnu o 2,9 %. Sirotské dôchodky majú garantované zvýšenie aspoň o 2,70 eura. O 2,9 % pôjdu nahor vtedy, ak presiahnu 93,10 eura.

Dôchodcovská inflácia

Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodky na Slovensku zvyšujú o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

Ak je však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu.

Od roku 2022 sa tento mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov zruší a nahradí ho zvyšovanie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie.