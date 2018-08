Dôchodkyne prišli o peniaze, obe sa stali obeťami zlodejov

BRATISLAVA/NITRA 2. augusta (WebNoviny.sk) – O nemalé sumy prišli dve dôchodkyne z Nitry, obidve sa stali obeťami zlodejov.

Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, 83-ročnej žene ukradli peňaženku, v ktorej mala 150 eur, doklady aj bankomatovú kartu.

Druhou obeťou bola 77-ročná dôchodkyňa. Aj tá prišla o bankomatovú kartu, no v tomto prípade si páchateľ vybral aj peniaze z bankomatov. Spôsobil jej škodu takmer 350 eur.

Polícia apeluje hlavne na starších ľudí, aby svoje veci nenechávali bez dozoru. Ako upozornila Bruchterová, kabelky by si nikdy nemali odkladať do nákupného vozíka a peňaženku nechávať na vrchu tašky. Zapísané PIN kódy by nikdy nemali byť na jednom mieste.