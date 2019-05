Dodatočné testy materiálov použitých na stavbe D4 a R7 sa už vykonávajú, tvrdí Érsekovo ministerstvo

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) potvrdilo, že už prebiehajú dodatočné testy vzoriek použitých materiálov na stavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy.

„Výsledky bude možné zverejniť po definitívnom ukončení testovania. Aby bolo možné vyjadriť sa k ďalším krokom, je nutné počkať na výsledky testov,“ uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA.

Riziko výstavby je podľa ministerstva v prípade PPP projektu plne prenesené na koncesionára a prípadné zvýšené nároky spôsobené touto situáciou sa nepremietnu do ceny pre štát.

Poslanecký prieskum

Ministerstvo dopravy bude tiež plne spolupracovať pri poslaneckom prieskume na stavbe D4 a R7. „Rovnako poslancom poskytne všetky požadované dokumenty, ktoré má k dispozícii,“ informoval ďalej agentúru SITA rezort dopravy.

Zároveň akceptuje nedávne rozhodnutie parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti o uskutočnení poslaneckého prieskumu na stavbe D4 a R7.

Prieskum by sa mal uskutočniť 4. júna, prípadne v inom vhodnom termíne najneskôr do 17. júna. Poslanci sa oboznámia so situáciou na stavbe D4 a R7 na základe iniciatívy poslanca Národnej rady SR a tímlídra strany Sloboda a Solidarita pre dopravu Miroslava Ivana, ktorý bude prieskum viesť.

Zemina neohrozuje zdravie ľudí

Rezort dopravy ešte v polovici mája informoval, že zemina v násypoch budovanej D4 a R7 neohrozuje zdravie ľudí, ale testy potvrdili aj použitie materiálov v rozpore so stavebnými predpismi.

„Aby bolo možné tieto výsledky potvrdiť s definitívnou platnosťou, a zároveň aby bolo možné určiť rozsah problému, je nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy,“ uviedla vtedy hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) napriek tomu, že sa nepotvrdilo ohrozenie zdravia ľudí alebo vodných živočíchov, sa bude situácia ešte dôkladnejšie preverovať.

Náprava na vlastné náklady

„Ak sa potvrdia podozrenia, ktoré máme, že materiál použitý v násypoch nebol ten, čo je dovolený, bude ho musieť koncesionár na vlastné náklady odniesť a použiť nový,“ upozornil minister.

Okrem podrobnejších testov inicioval rezort dopravy aj kontroly Inšpekcie ministerstva životného prostredia a Štátneho stavebného dozoru. Úzko pritom spolupracuje s políciou, ktorá sa týmito podozreniami tiež zaoberá. Po dokončení dodatočných testov bude podľa rezortu možné zverejniť hodnotiacu správu.

Minister dopravy a výstavby má podľa uznesenia hospodárskeho výboru zabezpečiť prijatie poslancov a vytvoriť vhodné podmienky pre úspešné vykonanie poslaneckého prieskumu na mieste výstavby D4 a R7.

Na prieskume aj zástupcovia okresných úradov

Zároveň má zabezpečiť účasť koncesionára projektu Zero Bypass Limited, zúčastniť sa majú aj zhotoviteľ projektu D4R7 Construction, s. r. o., ako aj stavebný dozor a technický zástupca poverený ministerstvom kontrolou stavby.

Érsek mal tiež zaslať všetky správy o postupe prác, vypracované nezávislým dozorom na D4 a R7 na základe koncesnej zmluvy do 27. mája a má tiež predložiť aj výsledky overovacích skúšok počas prieskumu.

Ministerka vnútra Denisa Saková má zas zabezpečiť účasť zástupcov okresných úradov, ktorí vykonávajú štátnu správu v oblasti nakladania s odpadmi a štátnu vodnú správu na projekte D4/R7.