Dodávatelia Jaguara budú mať v zmluvách, po ktorých cestách môžu jazdiť

NITRA 26. mája (WebNoviny.sk) – Dodávatelia automobilky Jaguar Land Rover budú mať v zmluvách stanovené, po ktorých cestách môžu ich kamióny jazdiť. Cieľom je eliminovať dopravné zaťaženie mesta Nitry. Ako informoval nitrianskych mestských poslancov na májovom zastupiteľstve projektový manažér MH Invest Ondrej Turza, na subdodávateľov sa snažia tlačiť, aby využívali novovybudovaný privádzač z rýchlostnej cesty R1 do priemyselného parku.

Po nábehu výroby automobilky koncom roka 2018 bude závod týždenne zásobovať 623 kamiónov. „Čo sa týka aktuálne zazmluvnených firiem, máme 75 percent vozidiel, ktoré budú chodiť výlučne cez privádzač a najkratším úsekom sa dostanú na parkovisko pre nákladné vozidlá, 23 percent vozidiel pôjde cestou z Hlohovca,“ informoval Turza.

Zhruba dve percentá by išli cez mesto

Zhruba dve percentá by išli cestou 1/64 cez mesto. „Toto sa ešte budeme snažiť eliminovať. Takisto zakážeme v kontraktoch chodievať nejakými alternatívnymi cestami, napríklad cez Zbehy, Lužianky,“ doplnil Turza. Mená dodávateľských firiem konkretizovať nechcel, no podľa neho slov ide o lokálnych partnerov.

Počas výstavby závodu automobilky premáva do priemyselného parku približne 700 kamiónov denne s výnimkou víkendov. Tento stav potrvá do konca tohto roka. Dodávatelia musia podľa Turza dodržiavať čas príchodu a odchodu, ten im stanovili po sťažnostiach obyvateľov.

Kamióny môžu začať premávať po ceste I/64, až keď opadne ranná špička. „Všetci dodávatelia zároveň dostali príkazy o používaní diaľničného privádzača v Mlynárciach s cieľom obmedziť dopravu, ktorá prechádza Dražovcami,“ dodal Turza. Odľahčenie dopravy by mal do budúcna priniesť obchvat Dražoviec, ktorý sa už začal stavať.

Jaguar Land Rover plánuje prijať 2 500 zamestnancov, ďalších 8 000 až 10 000 by mali zamestnať subdodávatelia. Niektorí mestskí poslanci vyjadrili obavu z dovozu robotníkov z krajín, ako je Srbsko, Rumunsko, ktorí budú sústredení vo viacerých plánovaných ubytovniach. „Tlačíme na Jaguar Land Rover, aby používali lokálnych dodávateľov a aby využívali slovenskú pracovnú silu,“ povedal Turza. Poslanec Miloš Dovičovič (nezávislý) reagoval, že „tlak na Jaguar je síce pekný, ale Srbov a Rumunov stretávame po meste už dnes.“

80 percent produkcie sa bude vyvážať

Plánovaná produkcia závodu je 150-tisíc automobilov ročne, z toho 80 percent sa bude vyvážať. Denne bude zo závodu chodiť do päť vlakov. Smerovať budú do holandského Amsterdamu alebo Rotterdamu. „Pri počte parkovacích miest 3 000 pre osobné autá, 200 pre kamióny a ďalšie pre autobusy tu o pár rokov rozhodne príde k výraznému vplyvu na mikroklímu v tomto území a rozhodne nie pozitívnemu,“ vyslovil obavu Dovičovič.

Turza reagoval, že na štyri parkovacie miesta musí byť pri parkovisku jeden strom. V pláne je aj cyklotrasa do závodu, ktorá sa napojí na mestskú cyklotrasu, ktorá sa momentálne buduje. MH Invest plánuje opraviť aj cesty, ktoré ničí ťažká doprava, má na to pripravený rozpočet vo výške 1,2 milióna eur.

Niektorí poslanci zároveň kritizovali, že prvé oficiálne informácie o investícii Jaguaru Land Rover dostávajú až teraz, pričom sa týkajú hlavne dopravy a komplexnú písomnú informáciu o dopadoch investície doteraz nedostali. „Keď si idete stavať rodinný dom, musíte navštíviť 50 inštitúcií a dostať povolenia. Toto mi pripadá, že my niečo plátame spätne,“ povedal Peter Oremus (nezávislý).

Ako ďalej dodal, „tu sú zamlčované veci a my máme potom riešiť, že tu vznikajú ubytovne. Čo si myslíte, že my tu budeme ako ovce všetko len prijímať? Tu ide investícia za 1,5 miliardy eur a my nemáme nič, to je neslýchané.“ Primátor Jozef Dvonč reagoval, že komplexnú správu o dopadoch investície na mesto by mali poslanci dostať do mesiaca.