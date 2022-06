Dodávky ťažkých zbraní Ukrajine zo Západu musia byť dlhodobé, vyhlásila Maľarová

Západní spojenci Ukrajiny musia chápať, že poskytnutie ťažkých zbraní Kyjevu nie je jednorazovou pomocou, ale musí pokračovať až do víťazstva. Vyhlásila to v nedeľu námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová.

„Zbrane už začali prichádzať, ale nestačí to na veľmi silné odrazenie ruskej armády,“ povedala Maľarová. Informuje o tom portál cnn.com. „Budeme stále potrebovať podporu vzhľadom na to, že už sme sa dostali do vleklej vojny. Západ musí chápať, že nejde o jednorazovú pomoc ale o víťazstvo,“ vyhlásila námestníčka ministra obrany.

„Naši bojovníci sú naozaj pripravení, naša armáda je naozaj pripravená. Ale táto motivácia a výcvik nestačia na víťazstvo nad Ruskom bez zbraní,“ dodala.