DoDo získala od investorov 60 mil. eur na expanziu na zahraničné trhy

Technologicko-logistická spoločnosť DoDo Group, ktorá sa dlhodobo zameriava na B2B logistiku poslednej míle, získala v rámci investičného kola Series B svoju zatiaľ najväčšiu investíciu. S rýchlejšou expanziu do zahraničia rastúcej firme pomôže investícia vo výške 60 mil. eur od investorov EC Investments Daniela Křetínskeho a J&T Capital Patrika Tkáča, ktorí v logistickej firme Michala Menšíka navýšia svoj minoritný podiel. Výrazná majorita ostáva V-Sharpu Michala Menšíka. Investícia pomôže firme DoDo posilniť prítomnosť v nemecky hovoriacich krajinách, expandovať do južnej Európy a naďalej posilňovať pozíciu lídra v logistike poslednej míle na etablovaných trhoch. Prostriedky firma použije aj na rozvoj svojej dátovej logistickej platformy.

DoDo má za sebou veľmi úspešný rok, počas ktorého sa mu podarilo takmer zdvojnásobiť svoj ročný obrat a firma sa tak po prvý raz priblížila k tržbám vo výške 40 mil. eur. Technologicko-logistická firma s viac ako 2-tisíckami kuriérov rozviezla približne 4 milióny zásielok naprieč 7 európskymi krajinami. Cieľom DoDo bude v tomto roku približne zdvojnásobiť svoj ročný obrat na 80 mil. eur, pričom ťahúňom rastu by mali byť práve zahraničné trhy.

Spomenutých 60 mil. eur investujú Křetínský a Tkáč do spoločnosti DoDo v priebehu nasledujúcich dvoch rokoch. Svoj minoritný podiel v DoDo navyšujú investori cez entitu MFresh Holding, ktorej súčasťou je tiež investičná skupina Rockway Capital Jakuba Havrlanta. Majorita ostáva skupine V-Sharp Michala Menšíka, ktorý je CEO DoDo Group. Investované prostriedky DoDo použije na budovanie prevádzkových a obchodných tímov naprieč trhmi, primárne v západnej a južnej Európe. Ambíciou DoDo je dlhodobo udržovať pozíciu jedného z troch najväčších operátorov logistiky poslednej míle.

„Investícia do DoDo je pre nás atraktívna z viacerých dôvodov. Tým hlavným je fakt, že firma zaujímavým a inovatívnym spôsobom prepája logistiku poslednej míle s maloobchodom, čo sú oblasti, do ktorých v rámci širšej skupiny EP Corporate Group významne investujeme. Vďaka know-how tímu DoDo a šírke nášho portfólia verím, že sa nám do budúcnosti podarí spolupracovať aj na ďalších zaujímavých spoločných projektoch,“ približuje Branislav Miškovič z EC Investments.

Prostriedky budú okrem expanzie využité taktiež na ďalší vývoj vlastnej logistickej platformy, ktorá sa stará o plánovanie trás, dokonalé vyťažovanie vozidiel vo flotile, ale aj o komunikáciu s koncovým zákazníkom. Logistická platforma GAIA je pre firmu kľúčová rovnako v rámci technologických inovácií, ktoré umožňujú čoraz lepšiu predikciu dopytu, ako aj pri implementácii nových logistických modelov. Tie zvyšujú udržateľnosť, a to napríklad, koncentráciou zásielok cez jednotlivé biznisové prúdy do mikrozón v mestách. Do vývoja svojej platformy DoDo investovalo už milióny eur.

„DoDo vyrástlo zo startupu na šampióna vo svojom odbore a netajíme sa ambíciou naďalej pokračovať do európskej prvej biznisovej ligy. Máme skvelú službu, s ktorou sme doma a v zahraničí obstáli aj u tých najväčších a najnáročnejších zákazníkov z nadnárodných reťazcov, a to aj v logisticky extrémne náročnom segmente rozvozu potravín, kde doručujeme pre hráčov, ako je na Slovensku napríklad Tesco. Nastal čas využiť náš technologický náskok a prevádzkové schopnosti a začať zabehnuté štandardy v doručovaní na poslednej míli meniť aj na ďalších európskych trhoch. Veríme, že sme pre naše ambiciózne ciele našli tých najlepších možných partnerov, ktorí majú s budovaním biznisu s celoeurópskym zásahom bohaté skúsenosti,“ hovorí Michal Menšík, CEO DoDo Group.

Michal Menšík, CEO DoDo Group. Foto: DoDo Group

Profil technologicko-logistickej spoločnosti DoDo

DoDo poskytuje logistické služby založené na dátach, ktoré uľahčujú doručovanie objednávok. S využitím pokročilých technológií sa snaží znižovať negatívny dopad prepravy tovaru na mestské životné prostredie. Služby DoDo sú aktuálne dostupné v desiatich slovenských mestách.

Spoločnosť DoDo bola začiatkom tohto roka zaradená do rebríčka Deloitte Technology FAST 50 ako štvrtá najrýchlejšie rastúca technologická firma v Európe.

Viac informácií na www.idodo.sk

Informačný servis