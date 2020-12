Dohoda o brexite je podľa Merkelovej žiaduca, ale nepotrebuje ju dosiahnuť za každú cenu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok vyhlásila, že Veľká Británia a Európska únia by boli zlým príkladom, ak by napokon nedosiahli pobrexitovú obchodnú dohodu. Opätovne však potvrdila, že európska dvadsaťsedmička nechce dohodu za každú cenu.

Dúfa, že dospejú k riešeniu

Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť spomenutú obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

„Stále dúfam, že dospejeme k riešeniu. My, Británia a členské štáty Európskej únie, sme krajinami, ktoré sú založené na rovnakých hodnotách, a nebol by to dobrý príklad pre svet, keby sa nám nakoniec nepodarilo uzavrieť dohodu,“ povedala Merkelová na virtuálnom zhromaždení členov parlamentných výborov pre európske záležitosti.

Nemecko v súčasnosti drží rotujúce predsedníctvo EÚ. Rokovania o brexite sú však predovšetkým záležitosťou Európskej komisie a jej hlavného vyjednávača Michela Barniera.

Podľa Merkelovej je „pobrexitová“ dohoda žiaduca, nie však absolútne nevyhnutná. „Nepotrebujeme dohodu za každú cenu. Jej prijatie je však v záujme všetkých,“ dodala.

Hrozí poškodenie ekonomiky na oboch stranách

Ak nedôjde k včasnej dohode, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu.

Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo, ktorého hospodárstvo v ostatných mesiacoch trpí pre pandémiu koronavírusu.

Z nedávnej štúdie inštitútu UK in a changing Europe, zameraného na vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, vyplynulo, že brexit bez dohody môže byť pre britskú ekonomiku z dlhodobého hľadiska až trikrát nákladnejší ako prepuknutie koronavírusu.