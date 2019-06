Dohoda o obrannej spolupráci môže byť podľa Pašku témou predvolebnej kampane

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Dohoda o obrannej spolupráci medzi Slovenskom republikou a USA môže byť témou predvolebnej kampane politických strán. Pre agentúru SITA to uviedol podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslav Paška.

Podľa Paškku napriek tomu, že diskusia o tejto téme utíchla, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) o dohode so Spojenými štátmi americkými rokuje.

„Pokiaľ viem, tak je koaličná dohoda na tom, že minister má priestor na rokovanie. Pán Lajčák trval na diskusii, lebo vidí istý priestor na to, aby sa dohodli s americkou stranou na iných podmienkach, ako nám boli predložené. Na druhej strane hovoríme o tom, že minister nie je povinný robiť žiadne opatrenia, žiadne úkony, aby umožnil americkej strane rozmiestňovať na našom území akékoľvek technické zariadenia. Takže z hľadiska ďalšieho postupu je všetko v rukách ministra, ktorý má hľadať východiská ako možnú spoluprácu a financovanie technického zariadenia letísk na Slovensku umožniť,“ povedal Paška.

Podobné zmluvy uzavreli aj iné krajiny

Rovnako je podľa Pašku dôležité, aby zo strany USA neboli požadované dodatky k dohode, ktoré sa vzťahujú na zásah do jurisdikcie, do zasahovania do majetkových práv alebo do suverenity SR. „To je východisko. Ja osobne som veľmi skeptický, že k takej nejakej dohode môže dôjsť,“ podotkol. Poslanec a podpredseda SNS pozná podobné zmluvy, ktoré uzavrelo Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko, či Litva.

„Všetky tieto zmluvy majú aplikovanú jurisdikciu Spojených štátov amerických na svojom území. Všetky tieto štáty majú obmedzenú suverenitu na svojom území, najmä čo sa týka vzdušného priestoru a sú povinné sa držať niektorých úkonov a opatrení na základe tejto dohody v prevádzkovaní svojich základní. Z tohto pohľadu som skeptický, ale minister Lajčák má právo rokovať,“ poznamenal s tým, že po rokovaniach bude opäť žiadať, aby Lajčák o výsledkoch informoval.

Americká strana už nie je pod tlakom

Zároveň predpokladá, že k progresu v procese uzatvárania dohody s USA v tomto volebnom období už nedôjde.

„Pretože americká strana už nie je pod takým tlakom, ako bola na začiatku vyjednávania. Aj ich samotné rozpočtové plány sú posunuté o niekoľko rokov. Tiež testovanie takej muničnej základne, ako má byť u nás, sa uskutočnilo v Poľsku a ukázalo sa, že majú rezervy v tom, aby mohol byť tento systém rozmiestňovaný,“ priblížil Paška.

Ministerstvo zahraničných vecí podľa slov riaditeľa tlačového odboru Juraja Tomagu v rokovaniach pokračuje štandardným spôsobom.

„Gestorom rokovaní o dohode je ministerstvo diplomacie. Náš rezort je preto v kontakte s ostatnými rezortmi. Keďže ´návrh finálnej dohody´ stále neexistuje, len pripomíname, že dvoma hlavnými princípmi, na základe ktorých SR s USA rokuje sú, že dohoda nebude narúšať suverenitu SR a nebude mandátom pre trvalú prítomnosť US vojsk na našom území,“ priblížil pre agentúru SITA Tomaga.

Dohoda sa podľa analytika neuprace pod koberec

Politický analytik Ján Baránek predpokladá, že dohoda „sa neuprace pod koberec a príde na pretras“.

„Americký prezident Donald Trump nie je typ politika, ktorý by nedoriešil veci. Predpokladám, že skôr či neskôr sa k debate o dohode vrátime, možno ju v modifikovanej forme prijmeme, veď ju prijali napríklad aj Maďari,“ povedal pre agentúru SITA Baránek.

Hystériu, ktorá vznikla okolo dokumentu pred časom, spája Baránek s predvolebnou kampaňou do eurovolieb. Teraz je podľa neho čas na pragmatickú debatu.

Podľa ministra Lajčáka sa o dohode „hovoria nepravdy“. „Dohoda neohrozuje ani nespochybňuje suverenitu Slovenskej republiky, ani neotvára priestor pre vytvorenie amerických základní,“ dodal.

Spojené štáty americké ponúkli na rozvoj infraštruktúry vojenských letísk 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur. Proti tejto investícii sa ohradila Slovenská národná strana, ktorá financie považuje za nepotrebné.

Vyjadrenie premiéra Pellegriniho

Premiér Peter Pellegrini ešte v marci, kedy téma rozprúdila diskusiu, mal dojem, že niekto sa účelovo snaží tému o dohode o obrannej spolupráci s USA a o finančnej pomoci pre slovenské letiská vytiahnuť na diskusiu a robiť z toho veľkú politickú hádku.

Uviedol to s tým, že niekto ide obhajovať krajinu pred výraznou stratou suverenity, hoci nám žiadna strata suverenity nehrozí. „Pokiaľ nie je nič dorokované, tak sa ani o ničom nedá hlasovať, ani nie je s čím súhlasiť,“ uviedol.

„Príde mi to ako zástupný problém a krajina má iné problémy, ako riešiť polorozjednanú zmluvu so Spojenými štátmi. Rokovanie o zmluve môže trvať ešte mesiace,“ dodal predseda vlády Pellegrini. Slovenská národná strana vtedy hovorila, že Pellegrini podceňuje problematiku rokovaní o prítomnosti Ozbrojených síl USA na území Slovenska.